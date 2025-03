PNL continua lupta pentru alegeri in doua tururi: Un singur tur este in favoarea PSD

Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat, miercuri, dupa decizia Curtii Constitutionale in privinta organizarii alegerilor locale intr-un singur tur, ca este "cea mai nedorita si confuza dintre situatiile posibile", astfel ca liberalii vor continua demersul legislativ de a obtine revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.

"Suntem in cea mai nedorita si confuza dintre situatiile posibile. Ne-am fi asteptat ca CCR sa transeze aceasta speta inainte de alegeri, astfel incat mandatele atribuite sa nu fie puse sub semnul intrebarii legat de constitutionalitatea procesului electoral.

In lipsa unei astfel de decizii, intr-un sens sau in altul, suntem in situatia de a suspiciona de neconstitutionalitate, in continuare, acest mod de alegere a primarilor", a precizat Ionut Stroe, citat de News.ro.

Purtatorul de cuvant al PNL a precizat ca, in acest moment, "exista riscul ca, dupa alegeri, cei care se vor situa pe locul secund sa conteste mandatul atribuit contracandidatului si sa ajunga din nou la Curtea Constitutionala".

"PNL isi va continua demersul legislativ pentru a obtine revenirea la sistemul de alegeri in doua tururi", a aratat Stroe.

Deputatul liberal a mai spus ca, in termeni politici, "mecanica electorala spune, in acest moment, ca un singur tur de scrutin inseamna doua optiuni mari si clare la alegerile locale, fie PNL, fie PSD".

"Orice alt vot, acordat unui alt candidat din dreapta spectrului politic, inseamna un vot irosit, indirect in favoarea PSD. Aceasta este matematica simpla si este motivul pentru care facem apel la toti cetatenii care se considera de dreapta sau care refuza sa sustina PSD sa voteze util in 5 iunie, partidul de dreapta cu cea mai mare pondere politica, integrator al dreptei, PNL. In conditiile unui singur tur, oricare alte variante care fragmenteaza votul dreptei sunt pierzatoare si in castigul PSD", a aratat Ionut Stroe.

Curtea Constitutionala a respins, miercuri, alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, astfel ca in 5 iunie primarii vor fi alesi din primul tur. CCR a respins toate cele 51 de sesizari privind alegerile locale.

Astfel, judecatorii CCR au respins atat exceptiile de neconstitutionalitate privind impunerea unui numar minim de semnaturi pentru depunerea candidaturilor, cat si cele care contestau alegerea primarilor intr-un singur tur de scrutin.

Curtea Constitutionala a respins, miercuri, sesizarea formulata de jurnalistul Liviu Avram cu privire la Hotararea de Guvern prin care alegerile locale au fost stabilite pe 5 iunie, intr-un singur tur, pe motiv ca acesta nu are calitatea de candidat si astfel sesizarea este inadmisibila, potrivit unor surse din cadrul CCR.

