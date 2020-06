PNL, dupa scandalul Nicusor Dan-Badulescu: Acesta este partidul care a chemat minerii pentru a-i bate si maltrata pe bucuresteni

Orban: La asemenea mitocanie si badaranie din partea reprezentantilor PSD nu m-am asteptat

"Alaturi de Badulescu, Firea i-a trimis si pe angajatii societatilor infiintate de ea, oameni mituiti cu functii de conducere pentru a fi folositi pentru scopuri si actiuni electorale. Comportamentul grobian al Viceprimarului Badulescu, acelasi de 4 ani de cand este in Primarie, reprezinta adevarata fata a modului in care PSD Bucuresti condus de Gabriela Firea face politica. Agresiv, mincinos, grobian.Incidentul de astazi, provocat de PSD Bucuresti, ne aminteste tuturor ca acesta este partidul care a chemat minerii pentru a-i bate si maltrata pe bucuresteni in 1990-1991, ca este partidul care a folosit institutii ale statului roman pentru a-i bate si gaza pe romani la 10 august 2018. PSD este partidul care, prin toate mijloacele, incearca sa influenteze prin forta, manipulare, mita electorala si prin implicarea institutiilor statului, scrutinurile electorale din ultimii 30 de ani", a transmis PNL intr-un comunicat remis Ziare.com.PNL sustine ca Firea dovedeste ca ii mostenereste stilul lui Liviu Dragnea de a face politica."Oricata mita electorala imparte Gabriela Firea, oricat ar incerca sa denatureze adevarul, nu dovedeste decat ca este mostenitoare de drept a stilului de a face politica a lui Liviu Dragnea. Din echipa de zgomot, singurii care au lipsit au fost bodyguarzii trimisi de Codrin Stefanescu pentru Dragnea dar, la urmatorul raport al PNL Bucuresti in care vom prezenta toate mitele electorale oferite de regimul Firea in Bucuresti in acesti 4 ani, ne asteptam si la asa ceva. Mai ales daca ne decidem sa facem conferinta de presa in comuna Voluntari, in fata casei G. Firea", au precizat reprezentantii partidului.Ei spun ca, "prin acest gest, Gabriela Firea si camarila sa au demonstrat, inca o data, ca sistemul mafiot pe care il reprezinta nu are nimic in comun cu interesele bucurestenilor, cu dezvoltarea si cu modernizarea orasului sau cu viata politica dintr-o democratie functionala. Putem schimba aceste lucruri prin vot, scotand Bucurestiul captiv din mainile gastii PSD si dandu-i o reala sansa de dezvoltare".Si premierul Ludovic Orban a comentat, vineri, incidentul, spunand ca nu se astepta la asemenea mitocanie si badaranie."Eu la asemenea mitocanie si badaranie din partea reprezentantilor PSD nu m-am asteptat. Sa boicotezi, fiind in functie viceprimar...Treaba ta ca viceprimar este sa rezolvi problemele bucurestenilor, nu sa boicotezi, in cel mai golanesc mod pozibil, un cetatean al municipiului Bucuresti care vrea sa-si spuna un punct de vedere", a spus el.Amintim ca vineri dimineata Nicusor Dan a sustinut o conferinta de presa pentru prezentarea bilantului mandatului Gabrielei Firea . La conferinta a venit si viceprimarul Aurelian Badulescu care a devenit foarte recalcitrant si l-a bruiat pe Nicusor Dan in timpul declaratiilor. Cei doi au avut si cateva momente in care s-au imbrancit.A.G.