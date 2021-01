PNL Mures anunta ca il sustine in unanimitate pe Ludovic Orban, criticat de mai multi lideri liberali: "Condamnam atacurile publice"

"Biroul Politic Judetean al Partidului National Liberal, filiala Mures, a adoptat in unanimitate de voturi rezolutia de sustinere a presedintelui Partidului National Liberal, domnul Ludovic Orban si a intregului Birou Politic National. In 2017, Ludovic Orban a preluat Partidul National Liberal aflat in opozitie , a reusit alaturi de echipa Partidului National Liberal performanta castigarii alegerilor europarlamentare, prezidentiale, locale si a reusit sa coaguleze in jurul Partidului National Liberal o majoritate si o coalitie de guvernare care sa asigure reformarea si modernizarea Romaniei.Ludovic Orban este Prim Ministrul care, in cea mai neagra si tensionata perioada din istoria postdecembrista a Romaniei, si-a asumat responsabilitatea de a guverna o tara care se confrunta cu o pandemie inimaginabila, ce a pus la grea incercare atat populatia, cat si mediul de afaceri, reusind impreuna cu echipa sa performante remarcabile, atat in domeniul sanatatii, cat si economic", a aratat Cristian Chirtes, intr-un comunicat transmis AGERPRES.Potrivit comunicatului, PNL Mures a decis, joi seara, ca va continua alaturi de presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, si va sustine proiectul liberal de reformare si modernizare a Romaniei."Condamnam atacurile publice, sustinem si recomandam ca problemele de natura interna sa fie dezbatute doar in forurile statutare ale Partidului National Liberal", se mai afirma in documentul transmis de catre liderul PNL Mures.