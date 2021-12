PNL se scindează pe mai multe fronturi. Parlamentarii se duc cu Orban iar foștii primari PSD se întorc „acasă”

PNL s-a confruntat în ultimele săptămâni cu mai multe conflicte interne care au împărțit formațiunea în tabere, cu toate că, Congresul care a avut loc în urmă cu două luni ar fi trebuit să-i unească pe liberali.

Formațiunea condusă de Florin Cîțu a început să „sângereze” pe mai multe fronturi. Pe de o parte o serie de parlamentari și foști miniștri și-au dat demisia din partid alături de fostul președinte Ludovic Orban, în timp ce o serie de primari recrutați anul trecut înaintea alegerilor locale din PSD, au început să se întoarcă în tabăra social-democrată. PNL încearcă însă să combată pierderile printr-o fuziune cu PMP, care se află în curs de negociere.

Primarii trădători

Imediat după oficializarea alianței dintre PNL și PSD și învestirea guvernului Ciucă, care i-a adus pe social-democrați la putere, o serie de primari au început să se reorienteze politic. Luni, 29 noiembrie, PSD Giurgiu anunța că patru primari care la alegerile locale au candidat pentru PNL se află acum alături de social-democrați. Cei patru au făcut parte anterior din PSD, dar și din alte partide, în funcție de cum a bătut vântul guvernării.

„Atunci când au trecut la PNL, primarilor giurgiuveni li s-au promis proiecte pentru comunităţile lor, bani pentru dezvoltare, li s-a promis marea cu sarea, dar, de fapt, au fost minţiţi cu neruşinare. Nici o promisiune nu s-a materializat şi, astfel, edilii aleg să vină alături de mine, să se întoarcă în echipa celor care au făcut cu adevărat multe lucruri bune pentru dezvoltarea întregului judeţ. (...) Toţi sunt sătui de umilinţe, de păcăleli şi de bătaia de joc a liberalilor”, a declarat președintele PSD Giurgiu, Marian Mina.

Scenariul s-a repetat luni, 1 decembrie, chiar de Ziua Națională, după ce primarul comunei Clejani Florin Nidelea a anunțat că revine în PSD la mai puțin de un an de când se îmbarca în tabăra liberalilor. „Începând de astăzi m-am alătura echipei PSD Giurgiu. Rămân doar în hârtii membru PNL, dar nu mai am vreo legătură cu liberalii giurgiuveni. Motivele plecării sunt cele pe care le cunoașteți foarte bine. Toți primarii am fost mințiți de către conducerea PNL”, a afirmat edilul.

Tabăra Ludovic Orban

Pierderile liberalilor au început încă de la finalul lunii octombrie atunci când fostul președinte al PNL Ludovic Orban își anunța demisia din grupul parlamentar al partidului. O lună mai târziu, pe 23 noiembrie, după oficializarea alianței dintre PNL și PSD, Ludovic Orban și-a dat demisia și din partid. Acesta a fost urmat de alți 16 parlamentari. Printre aceștia s-au aflat Ionel Dancă, fost şef al cancelariei guvernului în perioada guvernului Ludovic Orban şi Adrian Oros, fost ministru al Agriculturii. Acesta din urmă a acuzat actuala echipă a PNL că „a călcat în picioare” atât tradiţia, cât şi istoria PNL, care a devenit astfel un partid „nefrecventabil”.

Mai mult, Orban a subliniat că alături de liberalii care i s-au alăturat precum și alții care vor mai demisiona, vor bune bazele unui nou partid ”Demisia nu este un sfârșit, ci este un început. Nu mă las, oricâte aluzii și amenințări am primit de-a lungul ultimelor luni, eu sunt un om care se bate cu toată forța pentru lucrurile în care crede. Vom începe împreună o construcție solidă, care să se bazeze pe oameni de caracter, pe oameni de onoare, pe oameni harnici, pe oameni cu frica lui Dumnezeu”, a afirma Ludovic Orban la acea dată.

Fuziunea cu PMP se lasă așteptată

În paralel, actuala conducere a PNL încearcă să combată pierderile suferite printr-o fuziune cu prin absorbție cu formațiunea fondată de fostul președinte Traian Băsescu, PMP. Actualul președinte al formațiunii, Cristian Diaconesu, a infirmat inițial informația, însă, per 13 noiembrie, PMP transmitea într-un comunicat de presă că a decis, în urma Consiliului Național, să continue discuțiile cu PNL „privind un proiect politic comun”. Formațiunea a mai precizat și că a desemnat o echipă de negociere în acest sens. Posibila fuziune a fost confirmată și de către liderul PNL Florin Cîțu, care a subliniat că deocamdată „sunt doar negocieri”.

„Am decis, astăzi, împreună cu colegii mei din Partidul Mişcarea Populară să cooperăm privind proiecte naţionale sau locale cu PNL. Prin acest demers, Partidul Mişcarea Populară înţelege necesitatea ca aşteptările electoratului de dreapta să se materializeze prin coordonarea, între cele două formaţiuni politice, în domenii în care expertiza fiecăruia dintre cele două partide poate fi complementară. Sub preşedinţia mea, Partidul Mişcarea Populară va continua să rămână una dintre cele mai importante forţe politice, de dreapta, de pe eşichierul politic românesc. Deci dispariţia acestei formaţiuni politice este exclusă”, mai preciza Diaconescu câteva zile mai târziu.

