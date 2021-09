PNL a depus o sesizare la Camera Deputaților împotriva parlamentarilor AUR care l-au bruscat pe Florin Roman la citirea moțiunii de cenzură

Deputatul PNL Cristian Băcanu a depus vineri, 17 septembrie, o sesizare la Camera Deputaților împotriva parlamentarilor AUR Antonio Andrușceac și Ciprian-Titi Stoica, care în urmă cu o săptămână l-au bruscat pe Florin Roman în timpul plenului comun în care s-a citit moțiunea de cenzură USR PLUS AUR.

"Azi am depus o sesizare la Camera Deputaţilor (mai exact, la cabinetul Preşedintelui Camerei, domnul Ludovic Orban) cu privire la abaterile foarte grave săvârşite de către domnii Antonio Andruşceac (deputat AUR şi fost membru important al USR Sector 4) şi Ciprian-Titi Stoica (deputat AUR). Am solicitat sancţionarea celor doi domni care în 09 septembrie 2021 l-au bruscat pe colegul meu Florin Roman şi l-au îndepărtat de la conducerea plenului reunit cu forţa. Am explicat foarte clar în sesizare de ce Florin Roman avea dreptul să conducă acea şedinţă de plen şi am invocat temeiul din Regulament (art. 30, art. 35 din Regulamentul activităţilor comune şi Decizia Preşedintelui Camerei nr. 05/09.09.02021, prin care Florin Roman a fost mandatat)”. anunţă deputatul liberal Cristian Băcanu într-o postare pe Facebook.

Liberalul condamnă orice manifestare de natură să ştirbească încrederea cetăţenilor în instituţia Parlamentului.

”Le solicit unor colegi să înţeleagă că disputele juridice şi parlamentare nu se tranşează cu forţa muşchilor. Nu în ultimul rând, îmi exprim totala dezamăgire faţă de lipsa de reacţie a parlamentarilor USR PLUS care priveau cu aparentă satisfacţie cum cei doi deputaţi AUR îl „săltau” efectiv pe Florin Roman de la pupitru. Aşa nu, domnilor!”, conchide deputatul liberal.

Citirea moțiunii de cenzură din camerele reunite ale Parlamentului a debutat joi, 9 septembrie, cu scene fără precedent, după ce vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Roman, a refuzat să-i dea cuvântul Ancăi Dragu, președintele Senatului. Parlamentarii AUR l-au ridicat pe liberal de pe scaun.

„Președintele Senatului trebuie să conducă această ședință. Lăsați-o pe doamna Dragu să conducă această ședință. Să începem ședința regulamentar”, a declarat Ionuț Moșteanu la începutul ședinței de plen.

După ce Florin Roman a dat semne că refuză, mai mulți parlamentari l-au înconjurat pe liberal și l-au ridicat la propriu de pe scaun. Înaintea ședinței, preşedintele Camerei Ludovic Orban îi delegase atribuţiile către Florin Roman.

La câteva zile după incident, Florin Roman a declarat că va face toate demersurile necesare pentru a o demite pe Anca Dragu de la șefia Senatului, pe care o acuză că a reluat „abuziv” ședința pe care acesta o închisese.

„Doamna Dragu a reluat abuziv ședința. A comis un abuz în serviciu. Nu putea face acest lucru decât în urma unui nou BPR. Este nu doar un mare abuz în serviciu, ci și unul constituțional. Vom face toate demersurile necesare pentru demiterea Ancăi Dragu din fruntea Senatului!”, a menționat Florin Roman.

Cu toate astea, președintele PNL Ludovic Orban a luat apărarea USR PLUS în acest scandal și a declarat că le-a transmis liberalilor faptul că Anca Dragu va conduce ședința de plen.

"Şedinţa de Birouri Permanente Reunite a fost condusă de Anca Dragu şi eu chiar am spus la un moment dat, în timpul şedinţei, că ea va conduce şi plenul. Recunosc că nu am comunicat direct cu domnul vicepreşedinte Roman când i-am delegat competenţele de preşedinte al Camerei, dar domnul Roman, ca vicepreşedinte, a fost la şedinţă. Am înţeles că de aici a fost o neînţelegere, dar faptul că Anca Dragu a condus şedinţa de Birourilor Permanente Reunite şi faptul că eu am spus că ea va conduce şi plenul în mod normal cam erau suficiente ca să fie Anca Dragu cea care conduce plenul”, a adăugat Ludovic Orban.

