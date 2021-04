Cinci ore de negocieri la Iasi intre PNL si USR-PLUS pentru pachetul de proiecte comune in bugetul pe 2021

De asemenea, a fost decisa implicarea consilierilor locali ai ambelor formatiuni in procesul de guvernare locala, atat din punct de vedere legislativ , cat si executiv. In perioada urmatoare, vor urma alte runde de intalniri pentru a continua acest demers."Salut rabdarea tuturor consilierilor locali si a celor prezenti in aceasta prima runda de negociere intre PNL si USR-PLUS. S-au discutat si elemente de natura obiectiva, dar si subiectiva. S-au clarificat diverse asperitati in ceea ce priveste dialogul si sper ca interesul iesenilor sa fie pus in prim plan de ambele partide politice", a declarat primarul Mihai Chirica , potrivit unei postari duminica pe pagina de Facebook a Primariei Municipiului Iasi.Reprezentantii organizatiei USR-PLUS Iasi au transmis, la randul lor ca in discutia pe care au avut-o cu Mihai Chirica au sustinut importanta depolitizarii, transparentei si digitalizarii. Acestia i-au cerut edilului Iasiului sa isi asume obiectivele de mandat si sa demareze proiectele mari pe care le-a promis."Suntem vocea unei generatii de ieseni care s-au saturat de cumetriile si lancezeala din primarie, de proiectele marunte si de carpelile facute dupa ureche inainte de alegeri!Este momentul proiectelor mari si al investitiilor de anvergura! Este momentul transparentei, digitalizarii si depolitizarii! Asta am sustinut si in discutia de astazi cu Mihai Chirica si consilierii PNL Iasi. Noi, consilierii USR PLUS, ne dorim un mandat productiv in care sa dezvoltam acest oras! Iasul nu mai poate bate pasul pe loc.I-am cerut lui Mihai Chirica asumarea obiectivelor de mandat si demararea proiectelor mari pe care le-a promis. Suntem dispusi sa muncim si sa facem tot ce ne sta in puteri pentru a duce la implementare toate proiectele de anvergura din programul nostru si la care fiecare consilier USR PLUS si-a adus contributia.Primul pas in implementarea tuturor proiectelor este reformarea administratiei. 51 de familii lucreaza in Primaria Iasi, iar asta a culminat cu scandaloasa numire a lui Gabriel Harabagiu, cumatrul primarului Chirica, in functia de City Manager. Asa se justifica administratia neproductiva si clientelismul din primarie, iar asta se reflecta in nivelul scazut de trai al iesenilor si calitatea slaba a serviciilor publice. In primaria Iasi exista departamente care nu fac nimic. Avem insa nevoie de un birou pentru atragerea investitiilor si un birou pentru iesenii din Diaspora. Prin eficientizarea administratiei se pot economisi sume importante la bugetul Iasului, bani care pot fi cheltuiti in folosul cetatenilor.Reformarea administratiei este la fel de urgenta ca demararea proiectelor pe care le-am propus pentru bugetul anului 2021. Acestea nu sunt promisiuni, sunt lucruri de bun-simt care garanteaza normalitate si un trai decent pentru ieseni.Vrem dezvoltarea economica a Iasului prin parcuri industriale, vrem reducerea poluarii si solutii pentru trafic, digitalizare, servicii sociale eficiente, autobuze scolare si infrastructura culturala. Vrem normalitate si civilizatie!", arata o postare de duminica pe pagina de Facebook a USR Iasi.