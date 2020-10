PNL urmeaza sa colaboreze cu PMP la nivel local. Sighiartau: "Facem parte din aceeasi familie politica - Partidul Popular European"

"In cadrul Biroului Executiv am votat si ratificat protocolul de colaborare in plan local intre PNL si PMP. Dupa cum stiti, PMP se afla la guvernare alaturi de PNL, facem parte din aceeasi familie politica - Partidul Popular European - si am luat decizia ca in consiliile locale, consiliile judetene sa avem un protocol de colaborare, in primul rand pentru a pune in aplicare programele de dezvoltare locala, promisiunile pe care le-am avut ambele partide in campanie si pentru a colabora foarte bine asa cum o facem la nivel national", a precizat Sighiartau dupa sedinta conducerii PNL.Colegiul National al PMP a aprobat, duminica, semnarea unui protocol de colaborare cu PNL pentru crearea de majoritati de dreapta in consiliile judetene si locale, a anuntat liderul Partidului Miscarea Populara