PNL voteaza propunerea USR pentru functia de viceprimar al municipiului Timisoara si va propune propriul candidat

"Nu inteleg care este valva in sanul USR in legatura cu ce va face PNL la urmatoarea sedinta de Consiliu Local cand se vor alege viceprimarii municipiului resedinta de judet. Din punctul nostru de vedere lucrurile sunt foarte clare. Am avut sambata o discutie foarte larga in forurile statutare ale partidului si in Biroul Politic Local Timisoara si in Biroul Politic Judetean si in Forumul Primarilor si cu majoritate covarsitoare ne-am hotarat sa sprijinim demersurile ca Primaria Timisoara sa se apuce de treaba si sa sprijinim atat candidatul nostru la functia de viceprimar, in perioana lui Cosmin Tabara (fiul fostului ministru al Agriculturii, Valeriu Tabara - n.r.), cat si candidatul USR in perioana lui Ruben Latcau, astfel incat echipa executiva a Timisoarei sa fie functionala si lucrurile bune pentru oameni sa inceapa sa prinda concretete", a declarat Alin Nica.Liderul PNL Timis a adaugat ca votul liberalilor va fi la vedere."In jurul acestui subiect, din punctul nostru de vedere lucrurile sunt clare, vom vota la vedere, pozitia noastra este deschisa, haideti sa ne apucam de treaba pentru ca in aceste zile foarte triste si de grea incercare pentru intreaga natiune, actele de politicianism ieftin sau atacurile politice pe care le-am observat chiar si in aceste zile, nu isi au rostul. Noi ne-am abtinut si ne vom abtine in continuare de la manifestari de campanie electorala si ne vom axa pe atributiile noastre administrative astfel incat, ceea ce s-a intamplat la Neamt, Doamne fereste, sa nu se intample si in zona noastra", a mai declarat Nica.Alin Nica a adaugat ca spera ca USR- PLUS sa faca acelasi lucru si in alte localitati din judet."Aceasta mana intinsa pe care noi, PNL, o intindem catre cei de la USR- PLUS sper sa fie receptata in sens pozitiv si sa faca acelasi lucru pe care noi il vom face in CLT in toate unitatile administrativ teritoriale si Consiliile Locale din judet unde si acei cetateni au nevoie de o astfel de majoritate in jurul partidelor de dreapta care au castigat alegerile locale in judetul nostru, PNL si USR-PLUS, pentru ca si cetatenii din Giroc si cetatenii din Dumbravita si din celelalte localitati merita acest lucru. In final, vreau sa va doresc tuturor intelepciune, sanatate si sa trecem impreuna uniti peste aceste momente deosebit de dificile si sa uitam aceste frecusuri politice pentru ca cetatenii asteapta de la noi rezultate. Iar administratia liberala din Timisoara, din ultimii 8 ani care a produs si a inceput multe proiecte dorim ca aceste proiecte sa prinda concretete pentru binele oamenilor si pentru dezvoltarea municipiului nostru. Ne vom bate pentru aceste proiecte si sper ca impreuna cu partenerii de la USR- PLUS sa mergem inainte si sa facem treaba pentru oameni", a declarat Nica.Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz a convocat pentru luni, la ora 17.00 sedinta Consiliului Local Timisoara, iar pe ordinea de zi se regaseste alegerea viceprimarilor. Pe de alta parte, liberalii l-au acuzat pe Fritz ca a convocat aceasta sedinta fara a se stabili, intr-un protocol, numele celor care sunt sustinuti de PNL si USR-PLUS pentru functiile de viceprimari. Liberalii au mai acuzat USR-PLUS ca nu doreste sa faca alianta cu PNL in mai multe localitati din judet si ca prefera sa sustina candidati de la PRO Romania.