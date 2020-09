PNL Vrancea a solicitat la BEC anularea alegerilor pentru Primaria Focsani pe motiv de frauda electorala

"PNL Vrancea a trimis la Biroul Electoral Municipal (BEM) o intampinare impotriva modalitatii de numarare si totalizare a voturilor. Ulterior, am trimis si catre BEC o cerere de anulare a alegerilor pentru functia de primar al municipiului Focsani, Circumscriptia numarul 1 Focsani, pentru frauda electorala produsa ca urmare a modalitatilor de numarare si totalizare a voturilor, precum si de inregistrare a rezultatului voturilor in cele 58 de procese verbale de consemnare a rezultatelor votarii pentru primaria Focsani", a declarat, pentru AGERPRES, Nicu Tanase, presedintele PNL Focsani.Potrivit Biroului Electoral Judetean Vrancea, PNL a solicitat BEM renumararea voturilor nule si valid exprimate la alegerile de duminica pentru primaria municipiului Focsani, cerere care a fost respinsa. Ulterior, PNL a contestat decizia la BEC.Potrivit rezultatelor provizorii comunicate marti de Autoritatea Electorala Permanenta, la alegerile pentru functia de primar al municipiului Focsani, Cristi Valentin Misaila a castigat un nou mandat, cu 47,1% din voturi, fiind votat de 14.508 focsaneni, in timp ce Ion Stefan a totalizat 12.320 de voturi, respectiv 40,05% din totalul voturilor valabil exprimate.Cei doi candidati se afla la a doua confruntare electorala, dupa ce in 2016 Cristi Misaila a castigat in fata lui Ion Stefan la o diferenta de circa 1.100 de voturi.