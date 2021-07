Cine este Dan Vilceanu, liberalul vehiculat pentru a prelua ministerul de Finante

Citu preia controlul la robinetul de bani pentru primari

Presedinte al filialei PNL Gorj, Dan Vilceanu este considerat a fi mana dreapta a premierului, acesta fiind si seful campaniei interne a lui Citu pentru presedintia partidului.Conform CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, Vilceanu este de profesie economist, cu un doctorat facut in cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, obtinut in 2016. Primul sau loc de munca a fost ca economist, in 2004, la SC Trefo SRL, urmat mai apoi, doi ani mai tarziu, de functia de director economic la Rominex Mining Engineering.In 2006 acesta intra in politica, iar timp de trei ani conduce filiala din Gorj a Tinereului Social Democrat (TSD). In 2011 Vilceanu isi schimba orientarea si intra in PDL , unde a fost pe rand secretar executiv, prim-vicepresedinte iar mai apoi, intre 2013 - 2015, presedinte PDL Gorj. Dupa fuziunea cu PNL, Vilceanu ramane la sefia filialei liberale din Gorj pana in prezent.Intre 2012 si 2016 liberalul este consilier judetean la CJ Gorj, dupa care ajunge in Parlament la Camera Deputatilor, mai intai in 2016 iar apoi in 2020.Potrivit declaratiei de avere, Vilceanu detine 7 terenuri, o parte in Timisoara si o parte in comuna Runcu din judetul Gorj, intre care conduce cu un BMW Seria 5. In ce privesc economiile, liberalul are doua conturi bancare in care se regaseste in total 38.000 de lei si detine titluri de stat in valoare de 730.000 de lei (n.red.: 148.000 de euro). Cu toate astea, Vilceanu are de inapoiat un imprumut contractat in 2020, in valoare de 560.000 de lei.La capitolul venituri, Vilceanu a primit anul trecut o leafa totala de 137.000 de lei, o chirie de 157.000 de lei pentru inchirierea unei hale industriale din Timisoara si 733.000 de lei din lichidarea unei societati comerciale.Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a fost demis de premierul Florin Citu , interimatul urmand sa il preia chiar prim-ministrul pana la numirea unui nou sef la conducerea ministerului.Premierul si-a justificat decizia de a-l remania pe Alexandru Nazare prin faptul ca ministrul este absent din comunicarea publica in ceea ce priveste masurile pe care le ia Guvernul Citu.Totodata, Citu e deranjat si de faptul ca Nazare a readus in minister mai multi angajati apropiati de PSD si de Darius Valcov, pe care el ii inlaturase in 2020 in urma reorganizarii.De cealalta parte, Nazare l-a criticat intr-un mesaj pe Facebook pe premierul Florin Citu, afirmand ca decizia de remaniere nu are legatura cu rezultatele pe care le-a obtinut la minister, ci cu faptul ca nu si-a oferit sustinerea pentru Citu la congresul din toamna.Nazare a mai explicat in mesajul sau si motivele pentru care a refuzat sa demisioneze, desi premierul Florin Citu a insistat in acest sens. "Astazi, inainte de sedinta de Guvern, mi-a confirmat ca va trimite propunerea de remaniere. Am mentionat ca remanierea nu se impune daca analizam rezultatele; a replicat ca aceasta decizie nu are legatura cu rezultatele, ci cu "echipa". Posibil s-a referit la faptul ca nu m-am alaturat echipei care sa il sustina in campania pentru pozitia de presedinte al PNL. Am considerat ca o atitudine neutra, prin prisma pozitiei de ministru de Finante, este cea mai inteleapta in raport cu interesele romanilor, cu tintele asumate de Romania si cu imaginea PNL", a declarat afirmat Nazare.