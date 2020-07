Prahova: PNL, USR si PLUS anunta prima alianta electorala la nivel judetean. Cele trei formatiuni se sustin reciproc pentru CJ si primariile unor localitati, nu si pentru Ploiesti

In timp ce presedintele USR Prahova catalogheaza alianta drept "un compromis politic si o decizie greu de luat", liderul PNL Prahova sustine ca alianta a luat fiinta pentru ca semnatarii ei "iubesc" judetul Prahova."Astazi este inceputul sfarsitului pentru PSD in Prahova si pentru clanurile Cosma si Ghita in Prahova. Astazi USR, PNL si PLUS au semnat un protocol politic care consfinteste o alianta electorala pentru alegerea presedintelui Consiliului Judetean si alegerea Consiliului Judetean. U ne-a fost usor nici noua, celor de la USR, celor de la PNL nici partenerilor de la PLUS. A fost un compromis politic si o decizie greu de luat", a anuntat Mihai Politeanu, presedinte USR PrahovaEl spune ca politicienii din cele trei formatiuni au "lasat deoparte orgoliile si interesul ingust de partid " facand alianta electorala la nivelul judetului. Protocolul prevede ca alianta se la numi "Alianta PNL-USR-PLUS Prahova" si impune o serie de criterii de integritate pentru nominalizarea candidatilor la Consiliul Judetean Prahova, unul dintre ele fiind " fara penali in functii publice" iar altul fiind ca cei care candideaza sa nu fi fost membri ai PSD "Fara sa fie parte a protocolului Ploiestiul, unde intram in competitie onesta si sunt sigur ca unul din cei doi candidati ai partidelor noastre va castiga primaria, deci si la Consiliul Local al Ploiestiului nu vor fi fosti membri ai PSD printre candidatii la Consiliul Local", a precizat liderul USR-Plus.Protocolul prevede ca presedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, va fi sustinut de cele trei formatiuni pentru sefia CJ Prahova, functia de vicepresedinte al institutiei revenind USR, iar pentru primele 16 pozitii vor fi candidasi ai PNL si USR PLUS, plasati pe lista "in fermoar". Cele trei formatiuni se vor sustine reciproc pentru primariile oraselor Campina, Mizil si Blejoi unde USR-PLUS va nominaliza candidatii pentru Primarie si PNL va propune viceprimarul.Liderul USR Prahova a mentionat ca si in alte locuri se pot face aliante locale intre cele trei formatiuni."In rest, in toate celelalte UAT-uri, PNL si USR PLUS vor intra separat in competitie libera iar candidatii au libertate totala sa-si gestioneze campaniile asa cum doresc" a mai spus Politeanu.La randul sau, presedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, a explicat ca alianta anuntata joi a fost facuta pentru ca semnatarii ei "iubesc" judetul Prahova."Ar trebui sau s-ar astepta multi sa spun acum o fraza de genul am lasat la o parte orgoliile si lucrurile care ne despart si asa mai departe, dar nu este asa. Nu asa am simtit eu negocierile. Ne-am intalnit la negocieri niste oameni care iubesc foarte mult acest judet si care spera ca acest judet a fost sufocat in ultimii 20 de ani de o increngatura PSD-ista un judet care a stagnat sub o cizma PSD-ista", a declarat Iulian Dumitrescu.Intrebat daca ar trebui sa isi ceara public scuze noilor colegi de alianta pentru faptul ca USR Prahova a postat, in trecut, pe Facebook un text in care preciza ca "PNL este un partid de hoti si de mafioti", liderul USR Prahova a spus: "Nu am de ce sa-mi cer scuze, eu stiu cand am criticat PNL si l-am criticat dur in anumite situatii (...) am vorbit cu Iulian, ne pastram pozitiile, cu siguranta si PNL-ul are critici la adresa colegilor din USR- PLUS, cand este vorba de critica vom continua sa criticam".