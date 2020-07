Prefectul de Braila: "Spitalul Judetean este plin, medicii sunt epuizati"

"Spitalul este plin, medicii sunt absolut epuizati. Brailenii reclama pe toate canalele timpul mare de asteptare din spital. De ce e timpul mare? Pentru ca adresabilitatea este una foarte mare astazi, iar medicii nu au unde sa-i duca, pentru ca nu au spatii. Avem de rezolvat si problema cu privire la asigurarea personalului medical care trateaza pacientii, nu doar pacientii cu COVID-19", a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, Catalin Boboc.In ceea ce priveste criza spatiilor de internare din spitalele din Braila, presedintele CJ Braila, Francisk Chiriac, a precizat ca, in cazul in care numarul pacientilor cu COVID-19 continua sa creasca, exista posibilitatea ca acestia sa fie transferati catre spitale din alte judete."Este posibil, daca numarul confirmatilor va fi foarte mare si situatia va depasi capacitatea Spitalului Judetean, vom trece la un plan in care sa marim capacitatea la Spitalul Judetean ori vom face transferul pacientilor catre alte unitati sanitare. Dar eu sper sper sa nu ajungem acolo si sa ne descurcam cu ce avem", a spus, in conferinta de presa, Francisk Chiriac.Prefectul judetului a mai precizat ca autoritatile brailene au identificat solutii si pentru internarea persoanelor suspecte de COVID-19, pana la sosirea rezultatelor testelor."Am fost impreuna cu seful ISU, colonelul Ion Cristian, si am vazut un internat, pe care il vom lua pentru a mari capacitatea pentru suspecti, pana la confirmare. Este vorba despre internatul Liceului de Constructii. Noi am mers acolo si am vazut spatiul, am discutat cu cei de la spital, le-am comunicat niste informatii si fotografii de acolo, am discutat cu domnul Ciochina (directorul DSP Braila n.r.) si i-am furnizat informatiile. Daca lucrurile corespund din toate punctele de vedere, vom folosi acest internat ca spatiu-tampon", a mentionat Catalin Boboc.