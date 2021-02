Presedintele CJ Cluj cere demisia patroanei firmei de hostess, fosta miss, numita de PNL in Consiliul de Administratie a Spitalului TBC

Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a transmis, miercuri dimineata, precizari dupa numirea, in calitate de supleant 2, a Claudiei Ardelean in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" Cluj-Napoca."Regret nespus incidentul. Am solicitat in cursul zilei de ieri, 9 februarie, demisia doamnei Claudia Ardelean, fapt care s-a intamplat, chiar daca dansa avea statut de supleant 2, neremunerat.Din punct de vedere profesional doamna Claudia Ardelean a absolvit doua facultati (din care una de Drept) si are o pregatire foarte buna. Celelalte aspecte care au fost prezentate in presa tin de viata privata a persoanei respective. In acest sens, pentru a nu exista nicio indoiala, suspiciune sau semne de intrebare cu privire la aceasta numire, am solicitat demisia acestei persoane, fapt care s-a realizat ieri", a transmis Alin Tise.Potrivit www.stiridecluj.ro, Claudia Ardelean, membra PNL din 2014 , a anuntat pe Instagram ca a fost numita in CA al Spitalului TBC.Ardelean este fosta miss si patroana unei firme de hostess, dar fara experienta in domeniul medical. Ea a absolvit Facultatea de Drept si Facultatea de Studii Europene din cadrul Universitatii Babes-Bolyai si s-a imprietenit cu politica din 2014, de cand este membra TNL PNL si in 2020 a candidat pentru un loc in Consiliul Local Cluj-Napoca."Spitalul Regional de Urgenta Cluj devine REALITATE sub guvernarea liberala! Impreuna cu colegii de la TNL Cluj, prim-ministrul Ludovic Orban , Ministrul Transporturilor - Lucian Bode , Ministrul Sanatatii - Nelu Tataru , Ministrul Agriculturii - Adrian Oros , Primarul Municipiului Cluj-Napoca - domnul Emil Boc , candidatul PNL la Primaria Comunei Floresti - Bogdan Pivariu, presedintele Consiliului Judetean Cluj - domnul Alin Tise, prefectul judetului Cluj - domnul Mircea Abrudean, parlamentarii PNL de Cluj, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca- Dan Tarcea, dar si alaturi de echipa liberala, am efectuat o vizita la amplasamentul proiectului Spitalului Regional de Urgenta Cluj", scria in 22 septembrie 2020 Claudia.