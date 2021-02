Presedintele CJ Cluj, despre numirea unui prefect UDMR: "Este inadmisibila pentru noi ca membri ai PNL Cluj. Va solicit indreptarea acestei enorme greseli"

"Politica are si ea limite peste care nu ar trebui sa trecem. Va solicit indreptarea acestei enorme greseli la Guvern si numirea ca prefect de Cluj a unei persoane competente din PNL Cluj", afirma Tise. "Numirea noului prefect de Cluj este inadmisibila pentru noi ca membri ai PNL Cluj. Spun asta in calitate de fost prefect de Cluj, senator si actualmente la al treilea mandat de presedinte al Consiliului Judetean Cluj (din care doua mandate ales prin vot direct de catre cetatenii judetului Cluj). Negocierile politice nu au tinut cont de performanta si profesionalism", afirma Alin Tise, in scrisori adresate premierului Florin Citu si presedintelui PNL, Ludovic Orban El subliniaza ca PNL detinea postul de prefect de Cluj."Consecintele politice ale acestui gest pentru noi, ca partid politic, sunt de neimaginat aici la Cluj. Sunt anumite limite si in negocierile politice, chiar intr-un Guvern de coalitie. Foarte multi clujeni si colegi de partid sunt in asentimentul meu ca trebuie sa luam pozitie ferma si fara echivoc.Eu am facut-o, si o voi face, mergand pana la demisia mea din PNL. Si nu voi fi singurul. Politica are si ea limite peste care nu ar trebui sa trecem. Va solicit indreptarea acestei enorme greseli la Guvern si numirea ca prefect de Cluj a unei persoane competente din PNL Cluj", sustine Tise.El adauga ca demersul sau este sustinut de este 70 de primari, viceprimari si consilieri judeteni, dar "numarul celor nemultumiti de aceasta decizie este insa infinit mai mare".Postul de prefect de Cluj a revenit UDMR, acesta urmand sa fie ocupat de avocatul Tasnadi Szilard. Mircea Abrudean, care a fost prefect pana acum, a fost numit secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.