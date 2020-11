Presedintele Consiliului Judetean Brasov, confirmat cu COVID-19

"M-am angajat sa fiu intotdeauna sincer cu dumneavoastra si sa dau dovada de maxima transparenta, nu doar la bine, ci si in momentele mai putin placute. Vreau, de aceea, sa va anunt ca am fost declarat pozitiv la testul pentru COVID-19. Va marturisesc ca am fost surprins, deoarece am respectat toate masurile de protectie. Imediat dupa ce am aflat rezultatul testului m-am izolat, iar in urmatoarea perioada voi urma schema de tratament indicata de medicii specialisti. Ma simt bine, nu prezint simptome si am incredere ca voi depasi aceasta incercare. Iar cand medicii ma vor declara vindecat voi reveni la treaba", a anuntat joi Adrian Vestea intr-o postare pe Facebook Pe perioada in care nu isi poate indeplini atributiile, Vestea a precizat ca il desemneaza pe vicepresedintele CJ Brasov Serban Todorica ( PNL ) pentru a prelua atributiile de presedinte al Consiliului Judetean, urmand sa se consulte "permanent, telefonic si prin intermediul platformelor online".