Presedintele Iohannis a rechemat in tara alti 14 ambasadorii, printre care Dan Mihalache (Marea Britanie) si Adrian Cioroianu (UNESCO)

De asemenea, Iohannis a semnat vineri decretele pentru rechemarea a 12 ambasadori, printre care si a lui Vasile Soare, ambasadorul Romaniei in Rusia, a lui Gabriel-Catalin Sopanda, ambasadorul Romaniei in Turcia, a Brandusei Ioana Predescu, ambasadoarea Romaniei in Olanda si a lui Razvan Rotundu, ambasadorul Romaniei in Finlanda."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 14 septembrie a.c., urmatoarele decrete:- Decret privind rechemarea domnuluidin calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in India, in Republica Maldivelor, in Republica Populara Bangladesh si in Republica Federala Democratica Nepal;- Decret privind rechemarea domnuluidin calitatea de ambasador, delegat permanent al Romaniei pe langa UNESCO;- Decret privind rechemarea domnuluidin calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Muntenegru;- Decret privind rechemarea doamneidin calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Ceha;- Decret privind rechemarea doamneidin calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Regatul Maroc si in Republica Islamica Mauritania;- Decret privind rechemarea doamneidin calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Bosnia si Hertegovina;- Decret privind rechemarea domnuluidin calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Macedonia de Nord;- Decret privind rechemarea domnuluidin calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Bulgaria;- Decret privind rechemarea domnuluidin calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Uzbekistan;- Decret privind rechemarea domnuluidin calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;- Decret privind rechemarea domnuluise recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Georgia;- Decret privind rechemarea domnului Adrian Kozjacski din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Islamica Iran;- Decret privind rechemarea domnuluise recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Albania;- Decret privind rechemarea domnuluidin calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar, sef al Misiunii permanente a Romaniei pe langa organizatiile internationale de la Viena."