Presedintele PNL Neamt, Mugur Cozmanciuc, a fost confirmat cu noul coronavirus

"Am fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Pana la aceasta ora ma simt bine, insa ma aflu in izolare pentru urmatoarele 2 saptamani. Acum o spun ca persoana afectata: respectati regulile cu strictete! Virusul nu tine cont de cine suntem sau ce credem. Are nevoie doar de o clipa in conditii de vulnerabilitate pentru a se transmite. Voi petrece toata aceasta perioada in izolare insa raman aici, alaturi de voi. Sa va dea Dumnezeu sanatate!", a scris Mugur Cozmanciuc joi pe Facebook.Si ministrul Muncii Violeta Alexandru a anuntat joi pe contul de Facebook ca a fost diagnosticata cu virusul, fiind al treilea ministru al Cabinetului Orban care a contractat COVID-19, dupa ministrii Virgil Popescu si Lucian Bode