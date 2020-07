Presedintele PNL Sector 4: Primarul Baluta a dat 25.000 de euro pe o banca inteligenta care ar fi costat cel mult 1.000 de euro

Deputatul PNL Pavel Popescu sustine ca primarul Daniel Baluta ar trebui sa plece de la conducere si ca ar fi indicat sa existe un proiect comun cu USR PLUS si PMP."Va garantam ca, impreuna cu partenerii nostri de dreapta, asa cum Nicusor Dan o va bate pe Firea la Bucuresti, asa il vom bate si noi pe Baluta in sectorul 4. In calitate de presedinte al PNL Sector 4 voi face toate eforturile posibile ca in aceasta lupta sa plecam uniti la drum, cu USR PLUS, cu PMP, cu oricine altcineva vrea sa se ataseze de proiectul PNL, vom porni impreuna la drum si avem sanse mari sa luam Capitala si toate sectoarele. Astazi, PNL are un proiect concret pentru a prelua Capitala si toate sectoarele Bucurestiului. (...) Gabriela Firea trebuie sa dispara, Daniel Baluta si clanurile sale trebuie sa plece de la conducerea Sector 4", a spus Popescu, luni, intr-o conferinta de presa.Presedintele PNL a mai precizat ca in timpul mandatului sau, primarul Sectorului 4 nu construit nicio scoala, in schimb a pus trei sau patru randuri de borduri "care se ridica pana la cer".Liberalul a criticat faptul ca Baluta a decis sa mute gradinitele in mall. "Ce om responsabil, in plina pandemie, muta zeci de copii in mall?", a spus deputatul.Pavel Popescu a mai adus in discutie si alocarea a sute de milioane de lei pentru construirea unui arzator chimic pentru deseuri, pe care l-a catalogat drept o "bomba chimica" pentru locuitorii Sectorului 4.Deputatul PNL a mai subliniat ca Daniel Baluta i-a oferit Gabrielei Firea sansa de a pune pe picioare un crematoriu, intreaga investitie ajungand la 600 de milioane de euro."L-am numit crematoriu metaforic vorbind pentru ca nu vom sti ce va arde doamna Firea, acolo. Nu stim de fapt ce arde doamna Firea in Capitala, de ne nenoroceste, avand cel mai mare grad de poloare din Europa", a completat presedintele PNL.