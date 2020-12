Presedintele Senatului initiaza procedura pentru trecerea la Parlament unicameral, cu 300 de alesi

"Vom infiinta o comisie parlamentara comuna la nivelul Camerei si Senatului, care are ca scop intregul proces electoral, dar si aplicarea acestei masuri", a declarat joi, 24 decembrie, Anca Dragu la Digi24.Comisia va fi infiintata la inceputul anului viitor, daca nu se reuseste in ultima saptamana din acest an, informeaza Digi24 "Probabil la inceputul lunii ianuarie. Incercam si acum, saptamana viitoare, in masura in care vom avea toate avizele", a mai precizat Anca Dragu.Fostul presedinte Traian Basescu a organizat in 2009, odata cu primul tur al alegerilor prezidentiale, si un referendum in care a consultat populatia cu privire la trecerea la un sistem parlamentar unicameral, cu maximum 300 de alesi.Au fost doua intrebari la referendum:Sunteti de acord cu trecerea la un Parlament unicameral in Romania?Sunteti de acord cu reducerea numarului de parlamentari la maximum 300 de persoane?Romanii s-au pronuntat cu DA in proportie covarsitoare la ambele intrebari. Referendumul, desi validat, nu a fost pus in aplicare nici pana acum. Pentru modificarea structurii Parlamentului, este nevoie de revizuirea Constitutiei.La 29 octombrie 2009, patru ONG -uri: Pro Democratia, Centrul pentru Resurse Juridice, Transparency Romania si Agentia de Monitorizare a Presei au cerut Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei referitor la convocarea referendumului odata cu alegerile prezidentiale motivand ca presedintele Traian Basescu are doua atu-uri, deoarece, in calitate de sef de stat poate convoca referendumul, el fiind totodata si candidat la alegerile prezidentiale. Basescu apare astfel pe doua afise, atat pe cel pentru alegerile prezindentiale, cat si pe cel privind referendumul. Dupa dezbatere , Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea ca fiind inadmisibila.CITESTE SI: