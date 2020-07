Prim-vicepresedintele PNL Salaj, primarul din orasul Simleu Silvaniei, a fost condamnat la trei ani de inchisoare, cu suspendare, pentru abuz in serviciu

Sentinta a fost pronuntata luni, 20 iulie, de Tribunalul Maramures, intr-un dosar complex vizand semnarea de catre primar a unor acte ilegale de proprietate pentru terenuri, dar si avizarea platii de catre Turcas a unor lucrari pentru Primaria Simleu Silvaniei, care in realitate nu au fost realizate.Conform sentintei pronuntate luni, Septimiu Turcas a fost condamnat la pedeapsa de trei ani inchisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pe un termen de incercare de 5 ani, fiind totodata exonerat de acuzatia de fals in inscrisuri, din acelasi dosar. Instanta a decis, totodata, mentinerea sechestrului asupra unui apartament si a unor terenuri apartinand primarului din Simleu Silvaniei.In acelasi dosar au mai fost condamnati alti 7 inculpati.De asemenea, judecatorii au decis confiscarea sumelor de 155.974 lei, respectiv 25.183,50 lei si 29.950,67 lei de la doi dintre inculpati.Sentinta nu este definitiva, putand fi contestata in termen de 10 zile de la comunicare.