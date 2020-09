Primaria Alba Iulia, obligata sa indeparteze afise stradale considerate materiale de campanie mascata pentru candidatul PNL

Materialele respective, prin care sunt promovate realizarile sau proiectele de viitor ale administratiei locale si pe care apar sigla municipiului si sintagma #CrestemAlbaIulia, sunt considerate a sustine campania electorala a candidatului PNL la Primarie.BEC nr. 1 Alba a respins, luni, contestatia depusa de PNL si UAT Alba Iulia impotriva deciziei adoptate la sfarsitul saptamanii trecute de catre BEC nr. 1 Alba Iulia, care a a admis o sesizare formulata de USR -PLUS, in care se sustinea ca respectivele materiale sunt "intuitiv asociate" candidatului liberal la functia de primar, Voicu Paul, fiind campanie "mascata" pentru acesta.BEC Alba Iulia a considerat prezenta sintagmei "#crestemalbaiulia" atat pe materialele primariei, dar si pe cele ale candidatului PNL Voicu Paul, folosite in campania electorala. De asemenea, s-a considerat ca grafica, continutul, momentul amplasarii, "nu pot fi considerate ca simple mesaje de interes public ci au drept scop realizarea de catre potentialii alegatori ale unei asocieri implicite intre proiectele prezentate si candidatul Voicu Paul, candidat la functia de primar din partea Partidului National Liberal".Astfel chiar daca publicitatea electorala realizata este indirecta, "aceasta este de natura evidentei, in conditiile in care asocierea dintre sintagma #crestemalbaiulia si candidatul Voicu Paul este fara echivoc, iar prin acest aspect corborat cu esenta mesajelor de pe panourile publicitare se transmite un mesaj electoral clar".USR-PLUS a aratat, printre altele, ca sintagma #CrestemAlbaIulia apare si pe materialele publicitare ale candidatului PNL, in prezent viceprimar cu atributii de primar al municipiului Alba Iulia. "Prin acest aspect, se asociaza imaginea acestui candidat cu realizarile administratiei publice locale, cu imaginea unitatii administrativ-teritoriale si cu promisiunile pe care Primaria le-a angajat fata de comunitate", au sustinut cei de la USR-PLUS. Acestia au mai opinat ca astfel sunt "incalcate" regulile de desfasurare a campaniei electorale.Dupa decizia adoptata luni de BEC nr.1 Alba, USR-PLUS a transmis, printr-un comunicat de presa, ca, astfel, "se confirma faptul ca viceprimarul cu atributii de primar, Voicu Paul, si administratia liberala au sfidat legea si au montat ilegal, din bani publici, panouri electorale pentru promovarea" candidatului liberal.