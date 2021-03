Primarul Chirica, in pragul unei casatorii din interes: "PNL Iasi a cerut in casatorie pe termen scurt USR PLUS pentru a face bine Iasului"

Mihai Chirica e dispus sa colaboreze, dar a dat un termen pana la care alianta sa spuna "Da". El asteapta pana luni, 15 martie. Replica lui Cosette Chichirau si a Monicai Berescu a fost insa una fara echivoc: mai intai bugetul si proiectele care vor putea fi finantate, si doar dupa aceea persoane si functii, respectiv viceprimarii, scrie Ziarul de Iasi "Incercam sa ne casatorim", a deschis primarul Mihai Chirica subiectul colaborarii cu USR PLUS intr-o conferinta de presa pe care a sustinut-o ieri. " PNL Municipiul Iasi a cerut in casatorie pe termen scurt USR PLUS pentru a face bine Iasului", a continuat el ironic.Din partea aliantei, raspunsul a fost afirmativ, dar direct: "USR PLUS Iasi a decis sa negocieze cu PNL Iasi in doua etape: prima etapa se refera la bugetul municipiului si judetului Iasi si proiectele propuse pentru ieseni de catre cele doua partide, iar a doua etapa se refera la functii si persoane. Cele doua etape vor fi separate strict. Inceperea celei de-a doua etape depinde de finalizarea cu succes a bugetului local".Cosette Chichirau, copresedintele aliantei de la Iasi, a mai spus ca "discutia despre proiectele Iasului este neconditionata din partea noastra. In orice moment, suntem gata sa discutam cele mai bune solutii pentru Iasi".Primarul a enumerat ieri mai multe proiecte, majoritatea cu finantare propusa prin Planul National de Redresare si Rezilienta, impartite dupa durata lor de finalizare, termen scurt, mediu si lung.In prima categorie intra unele deja cunoscute - centura verde a municipiului (impaduriri), tramvaiul spre Tomesti, Holboca si Complexul ERA, banda unica pentru transportul in comun, 100 km de piste pentru biciclete, extinderea Pietonalului, "Primarie fara hartie" (digitalizarea serviciilor administratiei locale).Lista proiectelor cu termen mediu de finalizare contine Parcul Tehnologic pentru idei creativ-inovative, construirea de parcari verzi subterane ("vrem sa construim una in fata le UMF, una in zona CUG, una in zona Independentei langa Manastirea Golia"), extinderea retelei scolare, Centrul Regional pentru Tineret "Regina Maria".Intrebat care proiect ar trebui sa fie primul, parcarile sau eliberarea primei benzi pentru circulatia mijloacelor de transport, primarul Chirica a spus ca ambele sunt la fel de importante.La capitolul proiectelor pe termen lung, le regasim pe cele clasice: Spitalul Regional de Urgenta, Autostrada A8, Stadionul Regional "Regele Ferdinand" si Soseaua de Centura.Mihai Chirica a mentionat si un termen pana la care asteapta raspunsul USR PLUS: luni, 15 martie. Raspunsul aliantei USR PLUS a fost ca "negocierile trebuie sa aiba loc la nivel judetean, pentru ca proiectele noastre se adreseaza tuturor iesenilor, nu doar celor din resedinta de judet".Totodata, cei doi copresedinti ai USR PLUS Iasi, Cosette Chichirau si Monica Berescu, au subliniat ca, in ceea ce priveste viceprimarii, e o chestiune care presupune "o asumare publica a finalizarii unor proiecte pana in 2024".Finalizare, nu inceputuri si promisiuni, insista ele, provocandu-l pe Daniel Juravle, nominalizarea PNL, "sa vina in fata iesenilor cu o propunere clara despre ce vrea sa finalizeze in urmatorii 3 ani. Ar trebui, de asemenea, sa explice ce proiecte a inceput si finalizat in ultimii 4 ani, de cand lucreaza in Primaria Iasi", a adaugat Cosette Chichirau.