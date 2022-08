Primarul Devei, Mircia Muntean, a mai castigat un mandat

Primarul municipiului Deva, Mircia Muntean (PNL), a castigat alegerile din primul tur, cu 59,78 %, potrivit rezultatelor finale comunicate, luni, de BEM.

Mircia Muntean, care este si liderul PNL Hunedoara, a candidat pentru al patrulea mandat si si-a facut o campanie sub sloganul "Primar 4x4", informeaza, luni, NewsIn.

Pe locul al doilea la alegerile pentru Primaria Deva s-a clasat Ioan Inisconi (PD-L), cu 22,5 % dintre voturi.

Potrivit rezultatelor partiale comunicate de Biroul Electoral Judetean (BEJ), doar reprezentantii a trei partide vor forma Consiliul Judetean Hunedoara.

PNL conduce detasat in preferintele hunedorenilor, urmat de PSD si PD-L.

Marii perdanti la aceste alegeri sunt, la nivel judetean, PRM, Partidul Conservator si UDMR, niciunul dintre aceste partide nemaiavand, in legislatura viitoare, reprezentanti in acest for.

