VIDEO Primul parlamentar roman depistat cu COVID-19 sustine ca a fost victima "unui fake news": "De ce s-a pus reflectorul pe mine?"

Ziare.

com

, a declarat Chitac, invitat intr-o emisiune la Digi24 Senatorul PNL sustine ca la inceput a negat ca este infectat cu noul coronavirus pentru ca "in urma cu 5 ani am avut un episod asemanator, aproape identic, am crezut ca este o raceala"., s-a intrebat in emisiune senatorulc care considera ca a fost o victima "unui fake news"."Eu cred ca a fost o campanie de presa intretinuta in mod voit impotriva mea pentru a ma discredita politic. Artizanii acestei campanii de presa eu ii vad in interiorul PSD , si central, dar in primul rand din randul PSD -ului local (filiala Constanta - n.red.)", a mai spus Vergil Chitac, confirmat cu COVID-19 la jumatatea lunii martie.