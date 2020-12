Primul proiect de lege depus in noul Parlament: Sunt stabilite termene clare pentru dosarele de la CCR

Potrivit proiectului, CCR trebuie sa decida asupra constitutionalitatii legilor, in termen de 45 de zile de la primirea cererii.PNL a anuntat, marti, depunerea in Parlament a primului proiect de lege din noua legislatura.Este vorba despre un proiect al deputatului de Iasi Alexandru Kocsis, aflat la primul mandat.Actul normativ prevede impunerea unor termene clare pentru judecatorii Curtii Constitutionale (CCR) in solutionarea cauzelor ce au ca obiect controlul de constitutionalitate."Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale contine prevederi care pot duce la amanarea la nesfarsit a pronuntarii in privinta proiectelor de lege aprobate de Parlament. Astfel, articolul 16 aliniatul 2 al legii nu prevede niciun termen pentru programarea dezbaterilor care vizeaza proiectele de lege:. In practica, aceste prevederi au dus la amanari repetate", a transmis initiatorul proiectului de lege.Potrivit acestuia, desi Parlamentul a votat Legea privind impozitarea pensiilor speciale in data de 17 iunie 2020, pe 8 decembrie, adica dupa 6 luni, CCR a decis a patra amanare."Decizia a fost luata abia pe 15 decembrie, in conditiile in care Guvernul avea nevoie sa stie din timp ce sume aloca pentru pensiile speciale in bugetul pe 2021. Legea anterioara in domeniu, care prevedea eliminarea pensiilor speciale, a fost votata de Parlament pe 28 ianuarie 2020 si declarata neconstitutionala abia pe 23 mai! Pe scurt, intr-un an de zile, Parlamentul nu a putut sa aiba o decizie clara in privinta pensiilor speciale, din cauza amanarilor repetate decise de CCR", a mai transmis deputatul.Potrivit acestuia, o alta reglementare vizeaza pronuntarea CCR, odata ce dosarul a intrat pe rol."Astfel, potrivit articolului 57:".Existenta formuleia dat nastere la amanari repetate, daca e sa enumaram termenele din acelasi caz al pensiilor speciale: 14 iulie, 30 septembrie, 4 noiembrie, 8 decembrie. In schimb, Parlamentul are un termen unic, clar si relativ scurt in relatia cu Curtea Constitutionala - de 45 de zile" a mai transmis deputatul liberal."Acest termen de 45 de zile este preluat din Constitutie si consider ca trebuie folosit ca reper pentru introducerea unor termene si pentru Curtea Constitutionala.Astfel, propun ca solutie introducerea unei prevederi potrivit careia CCR are la dispoztie 45 de zile sa decida daca o lege este constitutionala sau nu. Precizez ca potrivit bilantului CCR pe anul 2019, institutia a avut pe rol 42 de dosare care au vizat controlul de constitutionalitate al legilor efectuat inaintea promulgarii.Consider ca este posibila rezolvarea cu celeritate a acestor dosare, in spiritul bunei colaborari intre institutiile statului, pentru a da cursivitate procesului legislativ si a permite Executivului sa cunoasca din timp cheltuielile bugetare", a mai afirmat Alexandru Kocsis.Acesta considera ca "este o initiativa corecta, menita sa puna capat unei abordari discretionare, poate chiar abuzive, pe care judecatorii CCR au avut-o de-a lungul timpului in solutionarea unor cauze de mare interes pentru public".