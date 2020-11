Programul de guvernare al PNL: Salariu mediu net de 1.000 de euro, 970 de km de autostrada si drum expres, pensii mai mari si alocatii dublate

Liberalii si-au propus sa realizeze cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana in urmatorii patru ani, sa majoreze PIB-ul Romaniei cu peste 450 miliarde de lei si sa finalizeze peste 970 Km de autostrazi si drumuri expres in perioada 2021-2024.- Realizarea celei mai mari cresteri economice din Uniunea Europeana in urmatorii 4 ani, cu un ritm de crestere de peste 6% in 2024;- Majorarea PIB-ul Romaniei cu peste 450 miliarde de lei pana la peste 1.500 miliarde de lei la finalul anului 2024;- PIB-ul pe locuitor Romania sa depaseasca 85% din media UE27 la finalul anului 2024;- Crearea a peste 560.000 noi locuri de munca mai bine platite in economie;- Cresterea salariului mediu net cu aproape 50% fata de nivelul din 2020, pentru a ajunge la 1.000 Euro/luna in 2024;- Cresterea puterii de cumparare a pensiilor:- Majorarea valorii punctului de pensie cu 46% pana in 2024 fata de 2019 (de la 1.265 Lei in 2019 la 1.840 lei in 2024)- Cresterea pensiilor medii anuale cu cca. 536 Lei pana la aproape 2.000 Lei in 2024 fata de nivelul din 2020.- Cresterea puterii de cumparare a veniturilor romanilor cu peste 30% si reducerea inflatia anuala sub 2%.Liberalii vor sa atraga peste 80 miliarde de euro de la Uniunea Europeana.- 33,5 miliarde de euro prin Mecanismul pentru Redresare si Rezilienta pentru reforme structurale si investitii pentru recupera-rea cresterii economice;- 26,8 miliarde de euro pentru dezvoltare si investitii prin Politica de Coeziune;- 18,76 miliarde de euro pentru agricultura prin Politica Agricola Comuna, din care 12,3 miliarde de euro pentru plati directe pentru fermieri;- 4 miliarde de euro in cadrul Programului SURE pentru finantarea masurilor de sprijin pentru angajati si companii;- 5 miliarde de euro prin programele de finantare de la BEI, BERD si Banca Mondiala. PNL promite ca va unii regiunile istorice ale Romaniei cu autostrazi, drumuri expres si cale ferata de mare viteza prin inchiderea coridoarelor pan-europene de transport Finalizarea a peste 970 Km de autostrazi si drumuri expres in perioada 2021-2024 din care:660 Km de autostrada 320 Km din Autostrada A7, Ploiesti-Bu-zau-Focsani-Bacau-Pascani - 6,09 mld. Lei;160 Km din Autostrada Transilvania - 4,17 mld. Lei;43 Km din Autostrada Pitesti-Sibiu (sectiunea 1 Sibiu-Boita si sectiunea 5 Curtea de Arges-Pitesti) - 2,32 mld. Lei;100 Km din Autostrada de Centura a Bu-curestiului (Sud si Nord) - 4,93 mld. Lei;24 Km din Autostrada Sebes-Turda Lotul 2 - 549.33 mil. Lei;14 km din Autostrada Lugoj-Deva Lotul 2 - 1,36 mld. Lei.310 Km Drum expres:121 Km din Drumul Expres Craiova-Pitesti - 3,15 mld. Lei;13 Km - Drumul Expres Braila-Galati - 530.312 mil. Lei;98 km - Drum Expres Buzau-Braila - 1,80 mld. Lei;76 Km - Drum Expres Focsani-Braila - 1,40 mld. Lei.Finalizarea podului suspendat peste Dunare de la Braila si drumurile de legatura (1,99 mld. Lei).Demararea proiectelor noi de investitii in Moldova, Dobrogea si Regiunea de Sud din care:Autostrada A8, Targu Mures-Targu Neamt-Iasi-Ungheni - aprox. 311 Km, 35,85 mld. Lei;Autostrada A7, Pascani-Suceava-Siret - 101 km, 2,18 mld. Lei;Autostrada A13, Brasov-Bacau - 165 km, 8,85 mld. Lei;Autostrada A13, Sibiu-Brasov - 125 km, 7,10 mld. Lei;Drumurile expres din zona Dobrogei: Braila-Tulcea-Constanta - 172 km, 4,33 mld. Lei;Drum expres Tisita-Albita - 160 Km, 3,56 mld. Lei;Drum expres Ploiesti-Gaesti - 74 Km, 1,67 mld. Lei;Drum expres Bacau-Piatra-Neamt - 61 Km, 1,12 mld. Lei;Drum expres Timisoara-Moravita - 60 Km, 1,41 mld. Lei;Autostrada Dr. Tr. Severin-Caransebes -Lugoj (142 km, 6,52 mld. Lei) la care se adauga coridorul transfrontalier Dr. Tr. Severin-Calafat (72 km, 3,31 mld. Lei), parte din coridorul de conectivitate a proiectelor analizate in cadrul Initiativei celor 3 Mari.Demaram lucrarile la:Autostrada Nordului - 335 km, 6,68 mld. Lei;Autostrada Ploiesti-Comarnic-Brasov - 113,6 km, 6,31 mld. Lei;Sectiunile 2, 3 si 4 din Autostrada Sibiu-Pitesti - 79 km, 11,32 mld. Lei.Cresterea vitezelor tehnice si comerciale pe 1.000 Km din reteaua feroviara: Bucuresti-Brasov, Timisoara-Arad, Bucu-resti-Buzau, Bucuresti-Craiova, Pascani-Iasi, Bucuresti-Pitesti - 1,7 mld. Lei;Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov-Sighisoara-Simeria-Curtici: cca. 20 mld. Lei;Demararea de noi lucrari pe reteaua TEN-T Centrala si Globala pe sectiunile:Timisoara-Arad-Caransebes - 7,3 mld. Lei;Cluj-Episcopia Bihor - 7,1 mld. Lei;Craiova-Calafat - 2,5 mld. Lei;Craiova-Caransebes - 11,2 mld. Lei;Ploiesti Vest-Focsani-Roman-Iasi-Fron tiera - 9,5 mld. Lei;Predeal-Brasov - 4,5 mld. Lei.Dezvoltarea infrastructurii feroviare aferente zonei metropolitane a Munici-piului Bucuresti prin modernizarea Inelului Feroviar Bucuresti;Finalizarea Magistralei 5: Drumul Tabe-rei-Pantelimon-Sectiunea 2, Eroilor-Piata Iancului - 2,65 mld. Lei;Lansarea in executie a Magistralei 6 - legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda-1 Mai-Oto-peni - 2,6 mld. Lei;Dezvoltarea unei noi magistrale de metrou Gilau-Floresti-Cluj Napoca - 5,6 mld lei.Modernizarea infrastructurii porturilor maritime si fluviale: Constanta, Galati, Giurgiu, Corabia, Calafat, Drobeta, Oltenita etc.Modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta, Aeroportul International Timisoara-Traian Vuia, laCompania Nationala Aeroporturi Bucuresti, precum si la Aeroportul Inter-national Avram Iancu din Cluj-Napoca;Implementarea Programului strategic de dezvoltare al Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti in valoare de 4,77 mld. de Lei.8 mld. de Lei pentru extinderea retelelor de apa si canalizare in 750 de localitati;1 mld. Euro pentru racordarea localitatilor la retelele de gaze - apel deschis in 2020;70% din drumurile judetene si locale vor fi modernizate in 4 ani.2.500 de crese, gradinite si scoli - constructii noi si reabilitari;40 de campusuri scolare si 30 de camine studentesti;Reabilitam 8 centre universitare; 250 sali de sport scolare.3 spitale regionale la Iasi, Cluj si Craiova si 10 unitati sanitare noi si extinderi prin pro-gramele europene de finantare;Reabilitam si modernizam 25 spitale judetene si 110 spitale orasenesti;1.450 centre medicale in mediul rural.12 complexuri sportive si 5 sali polivalente;8 bazine olimpice si 5 patinoare artificiale;400 baze sportive si 45 bazine didactice pentru inot;10 centre sportive pentru sporturile olimpice.Conservarea si promovarea identitatii nationale si culturale prin reabilitarea monumentelor istorice si a asezamintelor bisericesti;2 mld. de Lei pentru Cazinoul Constanta, Universitatea Bucuresti, A.S.E., Opera din Iasi, Colegiul National "Carol I" din Craiova s.a.Sprijinirea revenirii cresterii economice prin continuarea programelor din Planul "Recladim Romania":- Programe financiar-bancare:Prelungim amanarea ratelor bancare pana la 1 iulie 2021;Acordam esalonarea la plata a obligatiilor fiscale pe o perioada de 12 luni;Continuarea acordarii de garantii de stat pentru credite cu dobanda subventionata prin IMM Invest si Eximbank - 30 mld.Lei;Asigurarea accesul la finantare si lichiditati pentru companii prin IMM Leasing si IMM Factor - 5 mld. Lei;Lansarea unor noi produse de garantare pentru IMM-uri: Agro-Invest, Cardul "I.C. Bratianu", Venture IMM, Capital IMM etc.- Programe de finantare nerambursabila:Lansarea de noi programe pentru mediul de afaceri, digitalizare, inovare si turism in valoare de 10 mld. Euro pentru perioada 2021-2027;Implementarea programului de granturi pentru repornire in industriile cele mai afectate cu o alocare de 1,5 mld. Euro - apel deschis in 2020;Supracontractarea proiectelor pentru microintreprinderi si IMM-uri din Programul Operational Regional - in implementare cu un buget de 1,13 mld. Euro;Contractarea granturilor pentru initiative antreprenoriale inovative si digitalizarea companiilor cu un buget de 330 mil. Euro - apeluri deschise in 2020;Implementarea sprijinului pentru antreprenoriat rural si tineri fermieri cu un buget de 300 mil. Euro - apeluri deschise in 2020.- Scheme de ajutor de stat:Schema de ajutor de stat pentru investitii noi "Greenfield" cu un buget anual de 1,5 mld. Lei;Schema de ajutor de stat pentru sprijini-rea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala cu un buget anual de 450 mil. lei;Schema de ajutor de stat pentru compensarea partiala a pierderilor inregistrate de companiile din HoReCa si turism in 2020 fata de veniturile din 2019;Schema de ajutor de stat pentru compensarea partiala a pierderilor pentru chiriasii centrelor comerciale care si-au suspendat activitate in 2020 - 160 mil. Lei;Schema de ajutor de stat pentru sectoarele cultural-creative pentru sustinerea activitatilor cultural-artistice in perioada 2021-2022 - 100 mil. Euro;Schema de ajutor de stat privind sprijini-rea industriei cinematografice. Au fost alocate inca 150 mil. Euro pentru urmatorii trei ani.5. Energie- Realizarea investitii strategice pentru securitatea energetica a RomanieiInvestitii strategice in domeniul energiei nucleare in parteneriat cu SUA, Franta, Canada in valoare de 9 mld. Euro;Capacitati energetice noi cu gaze naturale la Complexurile Oltenia si Hunedoara, Liberty Galati, ELCEN Bucuresti, Drobeta Turnu Severin etc;Noi capacitati hidroenergetice si din surse eoliene in valoare de 26 mld. Lei;Modernizarea retelelor de transport a energiei electrice prin inchiderea inelului de 400 kV al Romaniei si al municipiului Bucuresti prin investitii de peste 1 mld.Euro;Modernizarea si extinderea sistemului national de transport al gazelor naturale - 9 mld. Lei;Sustinerea exploatarile de gaze naturale din offshore de la Marea Neagra.- Programe si scheme de ajutor de stat in domeniul energetic:Schema de ajutor pentru cresterea competitivitatii industriei prin exceptarea de la plata certificatelor verzi - 75 mil. Euro pe an;Schema de ajutor de stat privind sprijini-rea intreprinderilor expuse unui risc de relocare ca urmare a costului emisiilor de gaze cu efect de sera - 290 mil. Euro;Schema de ajutor de minimis "ELECTRIC UP" privind finantarea intreprinderilor mici si mijlocii si domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice - 200 mil. Euro;- Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinta de judet - buget alocat 92 mil. Lei;Programul Casa Eficienta Energetic - buget alocat 429 mil. Lei pentru cresterea eficientei energetice in cladiri unifamiliale.- Sprijinirea dezvoltarii fermelor de familie si promovam comercializarea produselor romanesti- Lansarea programe de sprijin si plati directe in agricultura in valoare de 21,67 mld. Euro din fondurile europene alocate pentru perioada 2021-2027;- Investirea a 6,5 mld. Euro in infrastructura de irigatii, reluarea lucrarilor la Canalul Si-ret-Baragan, lucrari de prevenire a desertificarii, finalizarea sistemului national antigrindina;- Finantarea retele nationale de colectare, depozitare, procesare si distributie a pro-duselor romanesti cu un buget 750 mil. Euro;- Sustinerea investitiile private in colectarea, depozitarea, stocarea si procesarea pro-duselor agroalimentare pentru cresterea valorii adaugate a materiei prime - 430 mil. Euro;- Alocarea unui mld. Euro pentru investitii la nivelul fermelor in sector vegetal si zootehnic, din care, pentru ferma de familie aproximativ 200 mil. Euro;- Sprijinirea instalarea tinerilor fermieri, cu teren agricol concesionat de la stat, pana la 50 ha/fermier, prin alocarea sumei de aproximativ 520 mil. Euro;- Finantarea investitiile in fermele ecologice care integreaza functia de procesare, functia agropedagogica, functia agrotu-ristica, precum si alte scheme de calitate - 550 mil. Euro;- Sustinerea infiintarii lanturilor alimentare scurte "De la ferma la consumator".- Sustinerea combaterii schimbarilor climatice si tranzitia justa la o dezvoltare sustenabila prin:Combaterea taierilor ilegale de padure prin imbunatatirea continua a sistemului de monitorizare SUMAL;Impaduriri masive - Plantarea a 220 milioane de puieti forestieri in perioada 2021-2024 - 650 mil. Euro;Reducerea cu cel putin 75% a deseurilor care ajung in gropile de gunoi pana in anul 2025;Combaterea eroziunii costiere cu un buget de 800 mil. Euro pentru reabilitarea a 11 sectoare de plaja si cresterea supra-fetei acestora cu peste 240 de hectare;Imbunatatirea sistemului de evaluare si monitorizare a calitatii aerului la nivel national;Intarirea capacitatii de monitorizare si interventie a comisarilor Garzii Nationale de Mediu;Programe de finantare in valoare de 830 mil. Euro pentru economie circulara, prevenirea riscurilor, calitatea aerului si biodiversitate.Debirocratizare, simplificare si eficientizare prin:Planificarea bugetara si strategica participativa si ecologica;Descentralizarea competentelor si resurselor catre administratia publica locala;Simplificarea administrativa si transferul cat mai multor proceduri administrative in mediul digital/online;Sistem de recrutare si cariera in functia publica bazat pe competenta, integritate si performanta;Dezvoltarea competentelor digitale ale angajatilor administratiei publice;Sistem unic de evidenta a personalului bugetar pentru functionarii publici: e-bugetar;Depolitizarea functiei publice si definirea pozitiilor politice in structura administra-tiva.Reforma electorala:Extinderea votului prin corespondenta in tara;Revenirea la sistemul de alegere a primarilor cu majoritatea voturilor exprimate (2 tururi);Dublarea numarului de parlamentari alocati in prezent sa reprezinte diaspora romaneasca.Digitalizare accelerata prin:Aplicarea principiului "Digital first", dupa care administratiile publice de la toate nivelurile vor fi obligate sa-si proiecteze politicile si strategiile;O noua arhitectura digitala bazata pe identificarea electronica, interoperabilitatea, platforma unica de acces la serviciile publice online si infrastructura de tip cloud;Utilizarea extinsa a semnaturii electronice in administratia publica;Punct de contact unic electronic pentru cetateni si companii prin refacerea PCUe si integrarea acestuia cu sistemul national de plati ghiseul.ro;Servicii publice electronice disponibile si accesibile transfrontalier pe baza nodului european eIDAS;Migrarea serviciilor publice in cloud guvernamental;Dezvoltarea de sisteme de tip Open Data care vor permite un acces structurat al sectorului privat la patrimoniul de date publice;Refacerea sistemelor informatice implicate in "evenimentele de viata" ale cetatenilor si firmelor;Investitii in cresterea capacitatii de a gestiona riscurile cibernetice.Politici bugetare care sprijina cresterea economica, fara majorari de taxe si impozite, prin:Consolidarea fiscala, cresterea transparentei bugetare si eficientizarea cheltuielilor publice;Introducerea bugetarii participative si a bugetarii multianuale pentru investitiile publice in infrastructura;Alocarea financiara echilibrata de resurse din bugetul de stat si fonduri europene pentru reducerea deficitului excesiv pe termen mediu.Transformam administratia fiscala in partenerul cetatenilor si companiilor:Reducerea si simplificarea numarului de formulare si declaratii si depunerea electronica a tuturor formularelor si declaratiilor;Acordam facilitati fiscale la plata obligatiilor fiscale pentru bunii platnici;Extindem mecanismul de aprobare a rambursarii TVA cu control ulterior.Informatizam serviciile ANAF in sprijinul mediului de afaceri:Extinderea facilitatilor pentru plata impozitelor si a taxelor prin platforma Ghiseul.ro;Implementarea facturii electronice si interconectarea aparatelor de marcat electronice fiscale;Generalizarea utilizarii semnaturii electronice si accesul de la distanta a bazelor de date;Implementarea proiectului SAF-T - o structura standardizata a informatiilor relevante pentru controalele fiscale.Rezolvarea probleme de munca nesolutionate de multi ani:Introducerea digitalizarii in toate domeniile de activitate si la toate palierele de interactiune cu cetateanul;Abordarea personalizata si integrata in functie de profilul beneficiarului care va primi asistenta individuala specializata pentru toate serviciile si beneficii sociale, dar si consiliere si mediere pentru piata muncii sau pentru pensionare.Ocupare:Continuarea masurilor de sprijin a angajatilor si angajatorilor in perioada post-pandemie Covid-19, inclusiv prin sustinerea acestora din fonduri europene sau alte mecanisme - 4 mld. Euro prin Programul SURE;Eficientizarea politicii de ocupare si de stimulare a muncii pentru a oferi servicii competitive atat angajatorilor, cat si persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, adaptate inclusiv nevoilor per-soanelor cu dizabilitati si solicitarilor romanilor din diaspora;Sprijin pentru fomarea continua a angajatilor pentru cresterea competentelor si a productivitatii muncii;Descurajarea dependentei persoanelor apte de munca de ajutoare sociale si sistarea acestora pentru cine refuza ofertele de munca;Digitalizarea relatiilor de munca prin utilizarea semnaturii electronice.Pensii:Aplicarea generala a principiului contributivitatii in stabilirea dreptului la pensie;Evaluarea impactului Legii pensiilor din sistemul public pentru reducerea inechitatilor din sistemul public de pensii;Cresterea anuala a punctului de pensie in functie de rata inflatiei si de majorarea salariului mediu brut pe economie;Cresterea contributiilor catre Pilonul II de pensii cu un punct procentual pana la 4,75% in 2024;Flexibilizarea si dezvoltarea legislatiei de pensii facultative.Protectie sociala:Dublarea alocatiilor pentru copii, conform calendarului inceput in august 2020, pana la 1 iulie 2022;Aplicarea unor masuri de deductibilitate pentru familiile cu mai multi copii, ca masura activa de incurajare a cresterii natalitatii.Depasirea crizei sanitara Sars Cov-2 si recladim sistemul medical prin:Asigurarea managementului financiar, logistic si sanitar al tuturor resurselor existente si organizarea acestora in functie de evolutia epidemiologica;Pregatirea logistica a distributiei vaccinului anti-Sars-Cov2 si implementarea unei strategii eficiente de vaccinare - primul trimestru din 2021.Modernizam sistemul medical din Romania la standarde europene:Cresterea finantarii publice pentru sanatate pana la 6% din PIB;Utilizarea eficienta a fondurilor europene dedicate domeniului sanatatii in perioada 2021-2027 in valoare de peste 4,6 mld. Euro.Finalizarea celui mai amplu program de dotare al spitalelor publice din Romania, derulat in 2020 prin POIM, cu 297 de proiecte in valoare de 1,3 mld. Euro;Dezvoltarea asigurarilor complementare si suplimentare de sanatate cu cresterea fondurilor private ca sursa alternativa de finantare.Resurse umaneCresterea numarul locurilor alocate diferitelor specialitati la rezidentiat, astfel incat sa fie asigurat necesarul de specialisti in domenii prioritare pentru pastrarea lor in tara.PreventiaExtinderea serviciilor medicale de asistenta medicala primara si ambulatorie cu o crestere graduala a ponderii medicinei primare in cadrul bugetului FNUASS la 10% pana in anul 2024;Incurajarea preventiei in sanatate prin campanii de informare a vaccinarii si aprovizionarea sistemului sanitar cu vaccinuri;Extinderea programelor nationale de screening si finantarea acestora cu fonduri de la UE in domeniul bolilor cronice cu cea mai mare incidenta.DigitalizareInfiintarea agentiei e-Health care sa co-ordoneze toate activitatile sistemului informatic din sistemul de sanatate;Optimizarea Dosarului Electronic de Sanatate si extinderea reglementarilor in domeniul telemedicinei.Reforma carierei didactice: profesionisti in educatie prin flexibilizarea formarii initiale, formarea continua, politici meritocratice de salarizare, stimularea abor-darilor transdisciplinare;Profesionalizarea guvernantei sistemului de educatie si a managementului institutiilor de invatamant;Digitalizarea procesului educational si interconectarea bazelor de date;Conectarea la internet a tuturor unitatilor de invatamant pana la inceputul anului scolar 2022-2023;Promovarea integritatii si eticii in sistemul educational prin realizarea unui Registru Unic National Integrat al Diplomelor si Actelor de Studiu.PrescolarExtinderea retelei de crese in sistemul public, astfel incat rata de cuprindere a copiilor cu varste intre 0-3 ani sa creasca pana in anul 2025;Generalizarea treptata a cuprinderii copiilor de 5, 4 si 3 ani in invatamantul prescolar, pana in anul 2025.PreuniversitarGeneralizarea programelor afterschool in unitatile de invatamant de stat si cresterea calitatii serviciilor oferite de acestea;Generalizarea etapizata a programului de asigurare a unei mese calde in scoli pentru toti copiii din medii defavorizate;Aplicarea unui sistem unitar la nivel national de acordare a burselor pentru elevi fara discriminare in functie de resursele bugetare ale comunitatilor locale;Oferirea serviciilor de consiliere si orientare (inclusiv logopedie) pentru toti elevii - un consilier scolar la fiecare 400 de copii/elevi;Revizuirea arhitecturii curriculare prin centrarea continuturilor pe profilul celui care invata, pe competentele cheie si pe maximizarea potentialului fiecarui copil;Dezvoltarea platformei E-portofoliu care va gestiona portofoliile educationale digitale ale elevilor;Dezvoltarea programelor de educatie profesionala in regim dual la nivel secundar si tertiar pana la 30% din totalul programelor de educatie profesionala.UniversitarConsolidarea autonomiei universitare in sensul flexibilizarii utilizarii finantarii de baza si veniturilor proprii;Cresterea competitivitatii in plan interna-tional, prin incurajarea crearii de consortii universitare performante;Asigurarea sprijinului financiar pentru studenti prin stabilirea unui cuantum minim al burselor studentesti;Dezvoltarea cercetarii in universitati prin finantarea universitatilor publice in regim competitiv, cu scopul de a dezvolta resursele umane specializate in cercetare si infrastructurile de cercetare necesare;Evaluarea si reforma scolilor doctorale, inclusiv prin evaluarea calitatii procesului educational din cadrul acestui parcurs academic;Stimularea cooperarii public - privat ca motor al inovarii, prin cresterea eficientei instrumentelor de finantare si valorifica-rea economica a rezultatelor cercetarii.13. TineretDezvoltarea infrastructurii fizice, a resurselor umane si a standardelor pentru activitatile derulate in cadrul retelelor fizice: centre de tineret, centre de agrement, Case de Cultura ale Studentilor - 370 mil. Euro;Sustinerea antreprenoriatului in randul tinerilor prin acordarea de facilitati fiscale tinerilor pentru demararea propriei afaceri;Acordarea de facilitati pentru agentii economici care angajeaza tineri din medii defavorizate.SportProgramul National "Educatie prin sport" pentru cresterea numarului de practicanti si pentru promovarea rolului educativ si social al sportului in randul populatiei, la un nivel de 80.000 de practicanti pe an;Promovarea unor programe la nivel national pentru cresterea bazei de selectie pentru sportul de performanta si a numarului sportivilor legitimati;Dezvoltarea infrastructurii sportive printr-un plan de investitii integrat, prin colaborarea autoritatilor publice centrale, a celor locale si a sectorului privat;Sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea echipamentelor si a tehnologiilor asistive pentru practicarea activi-tatii fizice si a sportului.Elaborarea si implementarea unei scheme de ajutor de stat pentru sectoarele cultural-creative pentru sustinerea activitatilor cultural-artistice in perioada 2021-2022- 100 mil. Euro;Realizarea cadrului legal necesar pentru salvgardarea siturilor inscrise in lista mondiala a patrimoniului UNESCO si continuarea demersurilor pentru inscrierea Rosia Montana Sprijinirea Programului Timisoara - Capitala Europeana a Culturii;Continuarea campaniei de achizitie de arta contemporana si transformarea acesteia intr-un program permanent al Ministerului Culturii;Realizarea Muzeului National al Ororilor Comunismului si a Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania.15. JustitieJustitie egala si independenta pentru totiInitierea procesului de revizuire a Constitutiei pentru implementarea rezultatului Referendumului pentru Justitie din 2019 si a Acordului Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei propus de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis Revizuirea legilor justitiei in acord cu avizele Comisiei de la Venetia, a Consiliilor Consultative ale Judecatorilor si Procurorilor Europeni, precum si a rapoartelor Comisiei Europene si GRECO;Reforma Curtii Constitutionale in sensul eliminarii factorilor care au condus la politizarea deciziilor acestui organism fundamental pentru democratie;Modificarea cadrului legal pentru a asigura independenta judecatorilor si procurorilor, raspunderea efectiva a magistratilor si protectia lor in fata oricaror ingerinte si abuzuri;Desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie;Cooperare consolidata in ceea ce priveste instituirea Parchetului European (EPPO);Implementarea planului national de digitalizare a sistemului judiciar care cuprinde atat digitalizarea structurii Ministerului Justitiei cat si digitalizarea intregii activitati a instantelor de judecata.