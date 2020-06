Promisiunea vicepresedintelui PNL notat cu 3,60 la proba de romana de la Bacalaureat: "In toamna voi lua 10"

Ziare.

"Am depus o contestatie pentru ca eu cred ca am facut de minim 5 la Romana. Imi era frica de limba si literature romana, ca nu o stapanesc foarte bine", a spus liderul PNL Vrancea.Morosanu afirma despre el insusi ca este "un om ambitios" si promite ca se va pregati temeinic pentru sesiunea din toamna, in cazul in care nu va fi declarat promovat zilele viitoare, dupa rezolvarea contestatiilor.Pe de alta parte, Morasanu spune ca e multumit ca nu a promovat examenul, fiind ingrijorat ca "ar fi planat suspiciunea fata de cadrele didactice". "As fi fost singurul elev de la seral care ar fi luat Bac-ul si ar fi parut ca am fost tratat diferit", a adaugat liberalul din Vrancea.Daniel Morosanu, prim-vicepresedintele PNL Vrancea, a picat examenul de Bacalaureat, dupa ce a obtinut nota 3.60 la Limba si Literatura Romana.La Istorie, liderul PNL Vrancea a luat 7.55, iar la Geografie a obtinut 8.65.