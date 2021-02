PUZ-urile lui Ahile din majoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

Sa gandesti un oras pe bucatele este la fel de nociv precum, spre exemplu, sa te apuci de alergat, pentru ca duce la imbunatatirea capacitatii vasculare, dar sa ignori ca ai un genunchi complet subrezit. Iar Bucurestiul e precum un organism, care trebuie vindecat si dezvoltat per ansamblu, nu pe bucatele. Nu cred ca PUZ-urile trebuie "corectate", asa cum am tot auzit de la PNL Bucuresti zilele astea. Cred ca trebuie sa ne intoarcem la Planul Urbanistic General (PUG), caci este singura forma de planificare urbana care tine cont de oras ca un tot si nu de bucati din el.Exista, de cel putin 13 ani, de cand eu ma uit la viata administrativa a orasului, o tensiune intre locuitorii orasului si dezvoltatorii imobiliari. E de inteles ca scopul unui dezvoltator imobiliar este, inainte de orice, profitul. La fel cum este lesne de inteles ca locuitorii unui oras isi vor dori mereu acele lucruri care sa conduca la cresterea calitatii vietii - fara congestii in trafic , locuire la preturi accesibile, fara poluare, parcuri etc.. Uneori, medierea dintre cele doua parti se face natural.Se intampla asta indeosebi cand avem de-a face cu dezvoltatori imobiliari responsabili si cu drag de orasul in care construiesc. Mai exista si astfel de oameni, generalizarile nu fac bine in nicio discutie. Doar ca daca privim propunerile de dezvoltare din PUZ-urile de sector si daca ne uitam la cum arata orasul acum, e usor evident pentru toata lumea ca majoritatea investitorilor din Bucuresti nu au fost tocmai din categoria acelora cu grija la oras si la locuitorii lui.Ei bine, in aceste situatii in care medierea intre interese nu e naturala, autoritatea publica are acest rol. Este ceea ce cred ca Nicusor Dan a facut prin propunerea de a suspenda PUZ-urile de sector. Exista in aceste PUZ-uri multe situatii in care diferenta de forte intre investitor si locuitor a fost atat de puternica incat a dus pana la radierea unor spatii verzi marcate ca atare in Planul Urbanistic General votat in 2000. Si asta, cel mai probabil, pentru ca medierea despre care vorbesc mai sus a fost transata rapid si in defavoarea interesului public.Da, aceasta a fost una dintre erorile PUZ-urilor de Sector. Dar dincolo de asta, principala problema, cred eu, este ca aceste PUZ-uri exista.Ca sa ai obiective de dezvoltare pentru un oras, ai nevoie de un plan pentru oras. Sase planuri distincte, ca pana acum, pot doar printr-o fericita si nemaintalnita coincidenta sa convearga spre obiectivul comun numit dezvoltarea orasului.Va dau aici exemplul mobilierului urban, un exemplu la indemana si relativ benign. Avem un oras precum o soseta carpita pentru ca cele sase sectoare nu sunt in stare sa se coordoneze nici macar la proiectarea statiilor de autobuz, cosurilor de gunoi sau bancilor.In conditiile astea, cum facem noi sa legam aspiratiile a sapte primari diferiti fara a pica in ridicol? Mai serios de atat, cum am putea rezolva o problema atat de acuta precum a poluarii, adica un fenomen care nu se opreste chiar la granita dintre sectoare, fara un plan care sa vizeze intregul oras? Cum facem sa evitam consolidarea unor zone de acuta saracie, zone lipsite de orice investitii, sau invers, a unor zone aglomerate, in care se concentreaza cladiri comerciale sau cladiri de birouri? Eu cred ca doar PUG-ul poate raspunde la aceste intrebari. Si mai cred ca un oras trebuie gandit, nu speculat.Teoria repararii PUZ-urilor de sector am auzit-o intens dinspre PNL Bucuresti. Dupa ce primarul general a anuntat o suspendare cu doi ani a acestor planuri, PNL ne-a explicat, doct, ca orasul ar sta practic in loc in toata aceasta perioada. Inadmisibil, au spus liberalii. Ce-au omis ei sa ne spuna? Ca PUG-ul vechi si-ar reintra in atributii ofata cu suspendarea PUZ-urilor de sector, si deci nu s-ar bloca nimic altceva decat nesimtirea imobiliara (asa cum ne-a explicat chiar Nicusor Dan).Dar am adus in discutie PNL Bucuresti nu doar pentru a evidentia aceasta agenda nepotrivita, ci si pentru a discuta despre echilibrul politic din Consiliul General. E evident pentru multi dintre noi ca PNL Bucuresti vrea sa faca din mandatul lui Nicusor Dan meritul (sau esecul, dar asta vedem peste vreo doi ani) lor. Drept pentru care presedintele PNL Bucuresti ne-a explicat ca a convins primarul general ca trei luni sunt suficiente pentru a repara raul din PUZ-uri caci, nu-i asa, ei sunt o echipa. Nicusor Dan a disparut complet din peisaj intre acest anunt al PNL si ziua sedintei de Consiliu General in care urma sa se voteze acest proiect.Pe site-ul PMB, proiectele erau afisate cu termen de suspendare de "trei luni", de unde am dedus ca Nicusor Dan chiar fusese convins de liberalii Violetei Alexandru. Sau? Cert este ca forma in care sunt afisate proiectele este chiar forma propusa de primar, oficial.Ce altceva puteam noi intelege din linistea lui Nicusor Dan si din forma in care proiectele erau afisate pe site-ul PMB? Publicul nu l-a auzit pe primar sa-si dea cu parerea pe propunerea PNL Bucuresti. Nu l-am auzit nici sa-si sustina varianta de suspendarea cu doi ani a PUZ-urilor, nici ca trei luni de suspendare inseamna o idee proasta, aproape comica, daca n-ar fi tragica.Dar am vazut pe facebook multa revolta dupa anuntul PNL Bucuresti, prin presedintele Violeta Alexandru . Sunt convinsa, asa cum a spus-o chiar Nicusor Dan, ca a existat multa presiune si din partea acelora care deja proiectau blocuri pe spatiile verzi. Dar aceasta presiune, ca toate cele care nu sunt tocmai in interesul public, nu prea a fost in ochii lumii.Ce s-a vazut au fost cetatenii Bucurestiului care s-au revoltat si care aproape au acaparat pagina de facebook a presedintelui PNL Bucuresti in apararea ideii ca PUZ-urile nu sunt facute cu gandul la interesul public, iar suspendarea lor pentru doar trei luni, asa cum voiau liberalii, nu inseamna decat frectie la picior de lemn.Sedinta de Consiliu a fost amanata cu patru ore. Banuiesc ca au existat negocieri politice pentru ca, in final, Nicusor Dan a amendat proiectul si am ajuns la varianta suspendarii cu un an.Nu stim precis cine si cu ce anume a convins PNL ca cele trei luni sunt niste firimituri de speranta inutile pentru acest oras. Dar cred ca acest episod este extrem de important pentru arhitectura politica din Consiliul General al Municipiului Bucuresti.Recunosc ca retragerea lui Nicusor Dan din dezbaterea celor "trei luni" m-a descumpanit. La fel cum ma intriga efortul PNL Bucuresti, prin presedintele organizatiei, de a comunica o victorie extraordinara a acestui partid si un act de munca si vitejie pentru cetateni, desi lupta dinaintea sedintei s-a dat impotriva ideii lor de a reduce termenul propus de primarul general de la doi ani la trei luni. "Eu te-am facut, eu te omor ", gen. Si ma laud apoi cu asta, fireste.Nu am aflat public prea multe detalii din negocierea dintre USRPLUS si PNL pentru a ajunge la varianta "votabila" de ambele formatiuni, adica suspendarea PUZ-urilor pentru un an. Nu stim nici ce rol a avut Nicusor Dan in aceste discutii. La fel cum nu stim nici cat a contat zbaterea online a noastra, a cetatenilor, si a presei, care ne-a reamintit de ce aceste PUZ-uri sunt un fel de otrava pentru oras.Cred ca acesta a fost primul mare test al convergentei agendei politice a primarului si a partidelor care il sustin. Iar rezultatul este unul nu tocmai linistitor (ma refer aici la PNL, sigur, caci USRPLUS a anuntat ca sustine suspendarea propusa initial de primar si a ramas consecvent).Sigur ca sunt multe discutii de culise la care nu avem acces, vad ca se speculeaza ca au existat strategii politice care ii glorifica pe unii sau pe altii. Doar ca noi stim cat ne lasa ei sa vedem. Si, din ce stim, intelegem ca nu a trecut vremea activismului de cartier, caci pare ca nu avem o majoritate in Consiliul General care sa ne scuteasca de proteste pentru Bucuresti.