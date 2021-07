Războiul din PNL Timiș, noul butoi cu pulbere al liberalilor. ”Acolo sunt epurări de tip stalinist”

Orban: Revoltător. Acolo sunt epurări de tip stalinist

Cum a pornit conflictul

Închiși pe din afară

Primarul municipiului Lugoj Claudiu Baciu a anunțat miercuri, 28 iulie, că întregul Birou politic al filialei PNL Lugoj a fost dizolvat de către conducerea interimară a PNL Timiș. Acesta a acuzat apoi organizația condusă de către Alin Nica că „desconsideră” comunitatea locală.„Am fost demis. Astăzi, Nica și Groza, au dizolvat biroul politic al PNL Lugoj. Au desființat singurul Birou politic al PNL Lugoj care a reușit să readucă PNL în fruntea administrației lugojene după mai bine de 100 de ani. (...) PNL Timiș a arătat astăzi că desconsideră în primul rând comunitatea noastră. Faptul că ni s-au retras niște funcții politice, în contextul actual, ne onorează”, a declarat Claudiu Baciu pe Facebook În aceeași zi, consilierul local Raul Ambruș, susținător al lui Ludovic Orban și candidat la șefia PNL Timișoara, l-a acuzat pe Alin Nica că a scos 308 membri de pe convocatorul alegerilor.“Golănia a ajuns la un alt nivel. 320 membri ai PNL Timișoara au fost scoși de pe convocatorul alegerilor de sâmbătă, 31 iulie. (...) Astăzi, am primit convocatorul pentru alegerile din 31 iulie și am constatat că din 914 membri cu drept de vot, același număr ca la alegerile din 3 iulie, au fost scoși 320 de colegi, adică pe lângă cei 170 scoși și în 3 iulie, de data aceasta au mai fost scoși alți 150 de colegi. Mai spun încă o dată că alegerile se organizează pe baza listei cu membri valabilă la 31.12.2020 și în Regulamentul de organizare a alegerilor se specifică extrem de clar că este interzisă modificarea bazei de date cu membri. Mai mult, suspendările din partid sunt interzise”, a relatat Ambruș pe FacebookÎn scandal a intervenit și președintele PNL Ludovic Orban care a declarat joi, 29 iulie, că situația de la PNL Timiș este „revoltătoare”, adăugând că în interiorul filialei au loc „epurări de tip stalinist” în care susținătorii săi sunt dați afară.„E revoltător ce se întâmplă acolo. Acolo sunt epurări de tip stalinist. Au fost suspendați din funcție aproape 20 de membri ai PNL, membri importanți, care au participat la toate campaniile, care au contribuit la rezultatele bune obținute la nivelul județului. Acolo se aplică cine nu este cu mine e dat afară și nu are voie să participe la procedurile de vot”, a declarat Ludovic Orban.Șeful liberalilor a precizat apoi că au fost formulate contestații la Curtea de Onoare și Arbitraj, însă cererile „din păcate nu sunt soluționate cu celeritate așa cum ar trebui”.Războiul de la PNL Timiș a pornit după ce la alegerile din 3 iulie pentru șefia Organizației municipale Timișoara a fost ales Raul Ambruș ( consilier local PNL, susținător al lui Ludovic Orban). Situația s-a răsturnat apoi după ce Alin Nica (susținătorul lui Florin Cîțu) a dispus anularea alegerilor și a părăsit sala alături de candidatul Cosmin Tabără și cei care îl susțineau pe acesta.De cealaltă parte, susținătorii lui Ambruș au format o nouă comisie de organizare a alegerilor și au continuat ședința, alegându-l pe acesta în funcția de președinte PNL Timișoara, în timp ce Alin Nica anunța că va face plângeri penale deoarece dispăruse ștampila partidului.„Domnul Nica nu dorește să recunoască alegerile doar pentru că nu-i convin rezultatele. Din punctul meu de vedere, alegerile au fost statutare. El nu are atribuții să invalideze, el putea doar să conteste, lucru pe care nu l-a făcut. La alegerile din 3 iulie au participat 300 de oameni, membri cu drept de vot și nu ne putem bate joc de ei numai pentru că lor nu le convin rezultatele”, declara Raul Ambruș.În cele din urmă s-a decis ca alegerile de la PNL Timișoara să fie reluate, pe 31 iulie, după ce cazul a fost preluat de Curtea de Arbitraj a conducerii centrale a liberalilor. Raul Ambruș s-a înscris din nou în cursă, alături de alți șase candidați: Claudiu Chira, Mariş Daniela, Munteanu Adina, Pîrva Cantemir, Neşcu Ioan Viorel și Stoica Dan Alexandru.„Raul Ambruş s-a înscris astăzi în competiţia pentru preşedinte al organizaţiei PNL Timişoara recunoscând activitatea Biroului Politic Local pe care l-a contestat în repetate rânduri. Raul Ambruş a renunţat la biroul său politic nestatutar şi şi-a depus candidatura pentru şefia organizaţiei PNL Timişoara. Autoproclamat preşedinte al PNL Timişoara, acesta a lăsat deoparte pretenţiile nelegitime la conducerea organizaţiei şi a acceptat că voinţa unui grup restrâns de persoane nu poate trece peste prevederile statutare”, a transmis PNL Timiș pe 23 iulie.Conflictul de la PNL Timiș a continuat după ce pe 13 iulie deputatul liberal de Timiș a reclamat faptul că yala de la sediul partidului a fost schimbată de susținătorii premierului Florin Cîțu, pe care i-a acuzat că sunt nemulțumiți de rezultatul alegerilor din 3 iulie, când câștigător a fost declarat Raul Ambruș.„Incredibil ce se întâmplă în PNL Timiș -secretarul general Dănuț Groza a schimbat yala de la ușa partidului și a luat cheia. Fiind plecat la București în ultimele zile, am aflat cu surprindere că nu se mai poate intra în sediul de la partid deoarece nu se mai potrivesc cheile de la intrare. Am fost sunat de mai mulți colegi și colaboratori care voiau să intre în sediu, dar nu au putut deschide ușa. (...) Mi se pare incredibil și inadmisibil ce se întâmplă, cu atât mai mult cu cât spre exemplu eu ca deputat , dar și restul colegilor parlamentari , avem cabinetele parlamentare acolo și plătim cheltuieli de întreținere. Practic, se îngrădește și dreptul la muncă a acelor oameni care nu mai pot merge la birou”, a scris pe Facebook, deputatul Claudiu-Martin Chira, unul dintre susținătorii lui Orban, în competiția internă din partid pentru preluarea președinției partidului.De cealaltă parte, PNL Timiș a recunoscut apoi pe Facebook că yala de la intrare a fost schimbată, însă subliniază că sediul a rămas deschis după același program - 9.00 - 16.00 și că ar fi „deschis pentru toți membrii și cetățenii”.„În cel mai scurt timp posibil, vor avea acces în sediu, în afara programului cu publicul, toți cei îndreptățiți. Schimbarea yalei de la ușa din exterior este un amănunt care ține de administrarea spațiului și care, din punctul nostru de vedere, nu are relevanță pentru desfășurarea activității filialei”, a mai transmis PNL Timiș