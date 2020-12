Revolta in PNL. Alin Tise, presedintele CJ Cluj: Asistam la Ciolaniada gretoasa, in partid, intre diverse personaje, unele lipsite de valoare politica

Tise a adaugat ca nu doreste nicio functie de ministru sau vreo alta pozitie, insa vrea sa traga un semnal de alarma: "atentie ca ramaneti fara partid , voi cei preocupati de Ciolaniada"."Asistam la Ciolaniada gretoasa, in partid, intre diverse personaje, unele lipsite de valoare politica. Am tot asteptat ca oamenii cu valoare politica sa fie cei care sa decida in acest partid. Ultimele evenimente din partid mi-au demonstrat, insa, ca astept in zadar. Au confiscat partidul pe persoana fizica. Constat ca oamenii acestia, in aroganta si autosuficienta lor, se joaca de-a v-ati ascunselea acum cu partidul.Din aceste motive am avut scorul electoral pe care l-am avut si nu din cauza masurilor COVID -19 luate, cum incearca sa se scuze toti neperformantii din partid. Nu vreau sa nominalizez acum pe nimeni intrucat nu doresc sa-mi fac nici campanie si nici imagine criticand propriul partid", a scris Alin Tise, luni pe Facebook Acesta a mai spus ca este grav ca PNL ar putea ramane fara oamenii din tara ai partidului care credeau in formatiune si aveau asteptari de la ea."Nu am nevoie de imagine si nici nu sunt format in acest mod. Dar spun acum STOP la toti lipsitii de valoare politica si administrativa! Plecati acasa si lasati partidul pe mana celor performanti! Precizez ca nu doresc nici o functie de ministru sau alta functie! Insa, trag un semnal de alarma: atentie ca ramaneti fara partid, voi cei preocupati de Ciolaniada! Si mai grav, ramaneti fara oamenii din tara aceasta care credeau in PNL sau au asteptari de la PNL. Pentru cei inchipuiti din partid care se intreaba << cine e si asta? >>, atasez un raport de activitate administrativa si politica pentru a se putea compara cu mine!", a completat Tise, care a atasat un document cu raportul de activitate.