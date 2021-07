Circ la PNL Timis. Tabara Orban sustine ca nu mai poate intra in sediul partidului pentru ca au fost schimbate yalele usilor

"Incredibil ce se intampla in PNL Timis -secretarul general Danut Groza a schimbat yala de la usa partidului si a luat cheia. Fiind plecat la Bucuresti in ultimele zile, am aflat cu surprindere ca nu se mai poate intra in sediul de la partid deoarece nu se mai potrivesc cheile de la intrare. Am fost sunat de mai multi colegi si colaboratori care voiau sa intre in sediu, dar nu au putut deschide usa.Dupa mai multe telefoane am aflat ca secretarul general Danut Groza a schimbat yala pentru ca membrii alesi ai PNL Timisoara sa nu mai poata intra, dupa ce presedintele Raul Ambrus si mai multi colegi au mers vineri pentru a face o poza, fotografia pe care o stiti deja. Mi se pare incredibil si inadmisibil ce se intampla, cu atat mai mult cu cat spre exemplu eu ca deputat , dar si restul colegilor parlamentari , avem cabinetele parlamentare acolo si platim cheltuieli de intretinere. Practic, se ingradeste si dreptul la munca a acelor oameni care nu mai pot merge la birou", a scris Claudiu Chira pe pagina sa de Facebook Chira a mai adaugat ca PNL Timis arata ca un partid luat captiv de "niste primitivi"."Consider ca Alin Nica si Danut Groza nu pot trata PNL Timis ca pe Caminul Cultural de la ei din sat, sa chemi primarul cu cheia sa deschida. PNL Timis arata pe zi ce trece ca un partid luat captiv de niste primitivi si cei care am mai ramas trebuie sa luptam pana la capat pentru a reda membrilor libertatea si democratia interna", a mai scris Chira.Reprezentantii conducerii PNL Timis nu au reactionat, deocamdata, in urma acestor acuzatii.Scandalul yalei vine dupa ce un alt scandal a avut loc la conferinta municipala de alegeri a PNL Timisoara. In cursa s-au inscris doi candidati: Raul Ambrus si Cosmin Tabara, ultimul dintre ei fiind sustinut de presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica. Cele doua tabere ale candidatilor pentru functia de presedinte nu s-au inteles in privinta delegatilor.Presedintele interimar al PNL, Alin Nica a cerut suspendarea conferintei de alegeri si a parasit sala alaturi de candidatul Cosmin Tabara si cei care il sustineau pe acesta. Ramasi in sala de conferinte, sustinatorii lui Ambrus au format o noua comisie de organizare a alegerilor si au continuat sedinta alegandu-l pe acesta in functia de presedinte al PNL Timisoara.Ulterior, Alin Nica a declarat ca va face plangeri penale deoarece a disparut stampila partidului si inclusiv stampila cu semnatura sa si a amenintat cu excluderi din partid.