Scandalul USR-PNL din Iasi ajunge la tribunal. Chirica, catre Chichirau: "Sa-mi demonstrati toate casele, scumpa doamna"

"Eu stiu doar un singur lucru ca si coruptia si celelalte lucruri care tin de legalitate le rezolva institutiile statului indrituite sa faca lucrul asta. Eu stiu doar ca am participat, din pacate, la o campanie bazata pe foarte multe minciuni pentru ca, anunt public si radioascultatorii trebuie sa aiba baza ca asa voi face, voi cere punctual, in instanta, sa imi demonstrati toate casele, scumpa doamna si, ce nu gasesc in declaratia dumneavoastra din fata instantei ca fiind realitate, sa va cer sa mi le si platiti ca sa le construiesc la diverse adrese pe care o sa mi le indicati.A doua chestiune, pe mine nu m-au votat si votantii PSD pentru ca votantii PSD au votat cu PSD si cu doamna Gavrila, ca asa se intampla intr-o democratie, au avut optiunea sa se aseze exact acolo unde au fost, dar amintiti-va faptul ca dumneavoastra, la aceste alegeri, ati pierdut peste 34.000 de voturi fata de europarlamentare deci si cei care v-au votat la europarlamentare m-au votat pe mine.Prin urmare, este foarte clar ca este o abordare tendentioasa. Eu as fi vrut, sincer, va spun cu sinceritate, credeam ca Romania asta poate sa se intoarca intr-o directie buna, cu oameni responsabili, in care sa putem fi si noi uniti asa cum au fost alte localitati din Romania, sa traga pentru proiectele Iasului, dar n-am asistat decat la o chestiune subiectiva si, daca vorbim despre oameni ascunsi si interpusi prin diverse partide, sunteti in cea mai mica masura sa vorbiti despre asta, avand in vedere ce s-a adunat si in USR Iasi, din pacate", a spus Mihai Chirica, potrivit B1 TV.