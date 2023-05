Schimbul de terenuri din Parcul Tineretului a ramas in aer

Schimbul de terenuri din Parcul Tineretului, intre municipalitate si proprietara unei zone de aproape doua hectare, aflat luni pe ordinea de zi a sedintei CGMB, nu a ajuns sa fie votat de consilierii bucuresteni, deoarece mai multi consilieri, in mare parte PNL, au parasit sala, ceea ce a condus la lipsa cvorumului necesar, anunta Antena3.

Proiectul a fost totusi dezabatut, desi in sala de sedinta au mai ramas doar 24 de consilieri, numar insuficient pentru ca proiectul sa fie supus la vot, deoarece potrivit reglementarilor in vigoare acesta avea nevoie de sustinerea a doua treimi din numarul total de consilieri, mai precis 29.

Nemultumirea consilierilor se pare ca a fost generata de decizia ca votul sa fie nominal.

Primarul general al Capitalei, Adriean Videanu a amintit la inceputul dezbaterii penalitatile de intarziere, in suma de 100 de lei pe zi, pe care municipalitatea le-ar putea plati din bani publici proprietarului terenului, in cazul amanarii shimbului bazat pe Decizia Curtii de Apel Bucuresti numarul 1112 din 11 iunie 2007, ramasa definitiva si irevocabila.

Potrivit acesteia, Consiliul General al Municipiului Bucuresti este obligat sa emita o hotarare prin care sa fie aprobat un schimb dintre terenul in suprafata de 20.107 de metri patrati situat in Parcul Tineretului, proprietatea Marioarei Micsunescu, si un teren de aceeasi suprafata situata in "zona destinata relocarii terenurilor ce au fost retrocedate in interiorul parcului".

Ads

Marioara Micsunescu a dobandit terenul din Parcul Tineretului in baza Legii 18/1991. Deoarece nu putea construi pe terenul din Parcul Tineretului, Micsunescu a deschis o actiune in instanta in care cerea CGMB sa faca un schimb de terenuri. Dupa ce a pierdut procesul la Tribunalul Bucuresti, ea s-a adresat Curtii de Apel, care a decis in 11 iunie 2007 ca refuzul de a accepta schimbul de terenuri aduce atingere dreptului de proprietate si interesului legitim al Marioarei Micsunescu.

Afacerea Tineretului - Micsunescu a mai fost pusa pe ordinea de zi a sedintei CGMB acum mai bine de un an, pe 31 martie 2007, si este posibil sa revina in atentia consilierilor bucuresteni chiar la urmatoarea sedinta.

Potrivit autoritatilor, 28 de hectare de teren din Parcul Tineretului sunt in acest moment revendicate de diverse persoane.