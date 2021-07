Favoriții bătăliei pentru funcția de secretar general al PNL

Trei lideri importanți își dispută funcția: Robert Sighiartău, Dan Vîlceanu și Florin Roman.Robert Sighiartău e actualul secretar general al partidului, propus de Ludovic Orban . Între timp, Sighiartău a trecut în tabăra premierului Cîțu. Deși e unul dintre liberalii foarte vocali, Robert Sighiartău nu are susținere politică nici măcar din propria organizație: Bistrița-Năsăud. Filiala ardeleană e condusă de Ioan Turc , aflat de partea președintelui Ludovic Orban la congresul din toamnă al partidului.Deputatul Dan Vâlceanu este favorit pentru funcția de secretar general, în cazul în care Florin Cîțu se impune la șefia PNL, susțin sursele citate. Vîlceanu face parte din cercul restrâns al premierului, alături de Alina Gorghiu și Lucian Isar “Vîlceanu are șanse mari să ajungă ministrul Finanțelor, în locul lui Nazare. Ar fi cam mult să primească și funcția de secretar general. Dacă va merge în guvern , Sighiartău și Florin Roman se vor bate pentru funcția de secretar general”, susțin surse din conducerea PNL pentru Ziare.com.Deputatul Florin Roman, unul dintre marii contestatari ai președintelui Orban, își dorește cu ardoare funcția de secretar general, însă, la fel ca Sighiartău, Roman nu are susținere în partid . Filiala din care face parte, Alba Iulia, condusă din umbră de Mircea Hava , e mai degrabă de partea lui Orban. Or, premierul Florin Cîțu trebuie să răsplătească filialele puternice cu funcții importante în partid.Congresul PNL va avea loc în data de 25 Septembrie în prezența a 5.000 de delegați. Deocamdată, filialele sunt împărțite în mod aproape egal între Ludovic Orban și Florin Cîțu. Patru lideri cu greutate din PNL, încă nehotărâți, ar putea înclina decisiv balanța.Filialele conduse de Ilie Bolojan (Bihor), Iulian Dumitrescu (Prahova), Dan Motreanu (Giurgiu) și Bogdan Huțucă (Constanța) se situează în primele 7 organizații PNL după numărul de delegați care vor vota la congres Cei patru lideri încă nu și-au manifestat susținerea clară nici pentru Ludovic Orban, nici pentru Florin Cîțu. Coalizarea celor patru în tabăra unuia dintre candidați ar tranșa soarta Congresului PNL.