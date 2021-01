Sefa ANFP, Violeta Vijulie (PNL), il critica dur pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu: "Nelu Tataru ar trebui sa revina la minister"

Postarea Violetei Vijulie:

Violeta Vijulie sustine, intr-o postare pe Facebook , ca argumentele lui Emil Boc sunt evidentiate prin claritate si argumentatie, in timp ce "ministrul Sanatatii ia in deradere procesul de vaccinare, dar si faptul ca a aruncat in OUG prevederea ca banii pentru centre trebuie sa fie asigurati de primari, fara ca asta sa fie legal si fara sa existe posibilitatea ca toti primarii sa poate face asta, chiar cu riscuri mari."Potrivit acesteia, "dr. Nelu Tataru ar trebui sa revina la minister ."Daca doar ati citit despre disputa dintre Emil Boc si Vlad Voiculescu sigur ati inteles foarte putin pentru ca doar 7% din comunicare este verbala si a fost transcris. Restul de 93% din actul de comunicare e format din 38% paraverbal (tonul vocii, intesitate, ritm, ras, plans) si 55% comunicare nonverbala (postura, miscare, mimica, gestica) si poate schimba radical cei 7% de verbal.* Va rog sa o ascultati in linkul de mai jos.* Cand am citit, parea un schimb de replici destul de echilibrat, totusi, primarul Boc se evidentia prin claritate si argumentatie.* Cand am ascultat inregistrarea, m-am ingrozit, pur si simplu, cum ministrul sanatatii ia in deradere procesul de vaccinare, dar si faptul ca a aruncat in OUG prevederea ca banii pentru centre trebuie sa fie asigurati de primari, fara ca asta sa fie legal si fara sa existe posibilitatea ca toti primarii sa poate face asta, chiar cu riscuri mari.* NU a fost niciun "atac dur"!* Au fost argumente rationale si profesioniste impotriva unui discurs superficial si ironic cu privire la pandemia care ne omoara rudele si prietenii!* In timp ce Emil Boc vorbeste profesionist si aplicat, Vlad Voiculescu il ia in ras si il intreaba de ce nu-l suna pe prim-ministru.* Primarul Clujului nu are de ce sa sune primul ministru pentru ca:- stie exact cum trebuie sa arate un OUG dpdv al tehnicii legislative, nu numai pentru ca a fost prim-ministru, ci si pentru ca este un foarte respectat profesor de drept,- OUG se fac in ministerele de resort, in acest caz, in ministerul sanatatii pentru vaccinare.* Dr. Nelu Tataru ar trebui sa revina la minister.