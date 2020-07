Sefa Cadastrului Iasi, repusa in functie dupa ce a fost condamnata pentru abuz in serviciu, a demisionat: Am incredere in pepiniera de tineret cultivata de PNL

Detalii despre demisia Narcizei Nedelcu

"Este nevoie ca la conducerea OCPI lasi si fie numit politic un nou director, tanar, cu putere de munca si de perspectiva. Am incredere in pepiniera de tineret cultivata de PNL lasi", a precizat Nedelcu, potrivit Ziarul de Iasi. Ea spune ca va ramane "dreapta", spre deosebire de fiul ei, Vlad, care in ultimul timp a fost PSD -ist, dupa ce s-a plimbat prin mai multe partide.Narciza Nedelcu a fost repusa in functie recent la nici doua saptamani dupa ce a fost condamnata penal pentru abuz in functie. Judecatorii au stabilit ca Nedelcu a platit ilegal o serie de entitati economice fara ca firmele respective sa presteze servicii in contul sumelor incasate.Potrivit sursei citate, Narciza Nedelcu a ocupat postul de director al OCPI Iasi, prin concurs, in anul 2009. In anul 2012, cand a inceput urmarirea penala impotriva doamnei Narciza Nedelcu, director al OCPI Iasi, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, conducerea ANCPI a decis suspendarea acesteia din functie, desi legislatia in vigoare nu prevedea aceasta masura ca fiind obligatorie."Am acceptat cu onoare si demnitate repunerea in functia de director al Oficiului de Cadastru si Publicitate lmobiliara (OCPI) lasi de catre onorata instant, conform hotararii pronuntate. Decizia instantei este definitiva si nu doresc sa o comentez.Intrucat imaginea PNL si a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate lmobiliara (ANCPI) a fost afectata prin atacuri mincinoase, am decis sa fac un pas in spate si sa-mi dau demisia de onoare din functia de director al OCPI lasi.Desi nu sunt membra a niciunui partid politic, am ramas cu orientare de dreapta. Sunt consecventa acestor convingeri si, chiar daca am renuntat la calitatea de membra PDL , pentru a nu afecta imaginea partidului, am ramas tributara ideologiei liberale si doctrinei democrate, valori pe care mi le asum.Raman simpatizanta Partidului National Liberal.Este nevoie ca la conducerea OCPI lasi sa fie numit politic un nou director, tanar, cu putere de munca si de perspectiva . Am incredere in pepiniera de tineret cultivata de PNL lasi, intrucat un tanar, care este presedintele BPJ al PNL lasi si ministru in functie, a facut parte din colectivul OCPI lasi, pe care I-am coordonat in calitate de director si sunt convinsa ca presedintele PNL lasi cunoaste problematica institutiei si va gasi solutia ideala. Succes!"