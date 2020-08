Seful de campanie al PNL Alba, agramat si agresiv pe Facebook: "Nu avem nevoie de votul dv. Pe noi ne voteaza 60% din cetateni"

Hategan, care este si secretarul general al PNL Alba, i-a transmis femeii cu care a avut o conversatie in contradictoriu ca nu are nevoie de votul ei pentru ca pe liberali ii voteaza 60% dintre cetatenii judetului.Totul a pornit de la o postare a reprezentantului PNL, in care a laudat realizarile din localitatea sa natala, comuna Mihalt. Oamenii au inceput sa reactioneze in legatura cu un utilaj despre care au spus ca blocheaza parcarea in curti. Apoi, discutia a deviat cu privire la statutul de drum judetean sau comunal al tronsonului respectiv."... in calitate ce cetatean al acestei comune nu as consuma nici tusul de la tamponul de vot pt a vota cu astfel de persoane! Fiecare avem opinii si pareri diferite care trebuiesc respectate", a scris o femeie cu care Hategan a intrat in conflict prin intermediul mesajelor.Vicepresedinele Consiliului Judetean s-a enervat si i-a raspuns ca nu are nevoie de votul ei: "Sunteti pe pagina mea nu a primariei (desi nu ar trebui sa fiti pt ca nu suntem prieteni pe fb) ..pe mine ma-ati intrebat...si eu v-am raspuns...nu avem nevoie de votul dv...pe noi ne voteaza aproape 60% din cetatenii judetului pt ca am facut ceva pt ei...eu reprezint CJ Alba cea mai respectata institutie din judet si nu imi permit sa dau informatii eronate".Politicianul si-a editat mesajul, dar tot a lasat greseli de ortografie in text, dar si in alte comentarii ale discutiei purtata cu locuitori ai comunei Mihalt.Hategan a fost ales vicepesedinte al institutiei in mai 2018, firmele sale fiind abonate la contracte cu institutii ale statului. Acesta este asociat (33,3%) si administrator al firmei SC "Oma Grup Instal SRL" (Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide) si asociat (50%) si administrator la SC Adimar Proiect Instal SRL (Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea). In ultimii 10 ani, cele doua societati au avut contracte cu autoritati publice din Alba si din alte judete in valoare totala de peste 50 de milioane de lei.