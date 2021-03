Senatul a abrogat prevederea privind iesirea anticipata la pensie a magistratilor, la 45 de ani si dupa o vechime de 20 de ani

Proiectele au fost adoptate cu 108 voturi "pentru", 11 "impotriva", respectiv 72 de voturi "pentru" si 50 "impotriva".Comisia juridica din Senat a analizat propunerea legislativa pentru modificarea OUG nr. 92/15 octombrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, impreuna cu propunerea legislativa L84/2020 pentru abrogarea dispozitiilor care reglementeaza posibilitatea pensionarii anticipate a personalului de specialitate juridica din sistemul judiciar, "intrucat, in esenta, ambele propuneri legislative reglementeaza cu privire la dispozitiile art. 1 pet. 142 din Legea nr. 242/2018, cu referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare". Senatorul liberal Iulia Scantei, presedintele Comisiei juridice , a solicitat in plen un vot favorabil pentru abrogarea acestei prevederi care permitea magistratilor sa iasa la pensie la varsta de 45 de ani si dupa o vechime de 20 de ani."Va solicit un vot favorabil pentru acest proiect de lege care abroga definitiv o norma propusa de PSD in Comisia Iordache care permitea judecatorilor si procurorilor sa iasa la pensie la doar varsta de 45 de ani si doar dupa o vechime de 20 de ani. Este o sfidare la adresa romanilor, intrucat aceasta lege ar fi creat o noua categorie privilegiata de tineri pensionari, intr-o tara in care majoritatea oamenilor ies la pensie la varsta de 65 de ani. Prin votul senatorilor si adoptarea acestei legi, vom reveni la normalitate, la pensionarea judecatorilor si a procurorilor la 60 de ani si cu o vechime de 25 de ani.Pentru criterii care tin de motive personale, de boala, asa cum detaliaza si CSM, exista alte prevederi in continutul Legii 303/2004, care protejeaza acel magistrat care nu isi poate exercita calitatea si atributiile de judecator sau de procuror din motive de sanatate, sa beneficieze de suspendare din functie cu beneficiul indemnizatiei egale cu 80% din indemnizatia de incadrare ca magistrat. Prin urmare, va cer un vot favorabil de abrogare definitiva a acestei norme pentru a evita dezastrul. Metoda aleasa de PSD va bloca instantele din Romania, va intarzia accesul la justitie al romanilor, lungind durata proceselor si anchetelor penale", a sustinut Scantei.In replica, senatorul PSD Titus Corlatean a afirmat ca amendamentul in cauza nu apartine social-democratilor, ci a fost propus de magistrati, de asociatii profesionale si de CSM."Au fost cam 70 - 80% din totalul amendamentelor care nu au fost prezentate de catre partide politice, nici de PSD, nici de altii, au fost prezentate de asociatii de magistrati, de CSM, chiar si de Parchetul General si care au fost preluate in dezbateri de catre parlamentari , inclusiv de PSD. Acest amendament cu vechimea nu apartine PSD-ului si este incorect sa spuneti acest lucru. A fost propus de magistrati, de asociatii si de CSM. Obsesia bolnava de a arunca orice fel de vinovatie...", a sustinut Corlatean.Potrivit expunerii de motive, reglementarea pentru care s-a solicitat abrogarea ar fi avut ca efect, pe termen scurt, pensionarea unui numar insemnat de judecatori si procurori, situatie cu un impact major asupra bunei functionari a instantelor judecatoresti si a Parchetelor. "De asemenea, din cauza insuficientei numarului magistratilor, vor fi puse in primejdie si eficienta si calitatea actului de justitie, precum si respectarea principiului solutionarii cauzelor intr-un termen rezonabil", se arata in document.