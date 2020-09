Sibiu: PNL a castigat 42 de primarii din judetul Sibiu, cu 8 mai multe dect aveau pana acum

"PNL Sibiu a castigat 42 primarii din judetul Sibiu, cu 8 mai multe decat cele 34 pe care le conduceau colegi liberali pana la alegerile din 27 septembrie. Este cel mai optimist semnal ca sibienii au incredere in noi, o dovada ca munca liberalilor este apreciata de cei in slujba carora suntem: locuitorii acestui judet. Rezultatele obtinute, unele in fata carora, in anumite comunitati, competitorii nostri ar trebui sa traga invataminte cu privire la felul in care se trateaza problemele oamenilor, ne motiveaza, iar acest lucru se va vedea", a scris, pe Facebook , vicepremierul Raluca Turcan, care este lider al PNL Sibiu.Potrivit acesteia, castigatorii "vor avea de rezolvat probleme serioase", dar vor avea alaturi Consiliul Judetean si Guvernul Romaniei.Potrivit numaratorii paralele a PNL Sibiu, partidul a castigat primariile Medias, Agnita, Avrig, Cisnadie, Copsa Mica, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, Saliste, Talmaciu, Alma, Arpasu de Jos, Atel, Axente Sever, Birghis, Bazna, Biertan, Blajel, Boita, Bradeni, Brateiu, Bruiu, Cristian, Darlos, Gura Raului, Jina, Ludos, Marpod, Mosna, Orlat, Pauca, Porumbacu de Jos, Racovita, Rasinari, Rau Sadului, Sadu, Seica Mare, Seica Mica, Selimbar, Slimnic, Sura Mare, Sura Mica, Tilisca. In judetul Sibiu au votat 42,57 % dintre alegatorii inscrisi pe liste.