SRI: Nu spionam politicieni sau partide

SRI a anuntat, prin intermediul unui comunicat, ca serviciul nu supravegheaza si nici nu monitorizeaza oameni politici sau partide, precizand ca se pune la dispozitia Parlamenului pentru a oferi lamuriri despre acuzatiile lui Mugur Ciuvica potrivit carora SRI ar spiona membri PNL.

"SRI nu desfasoara niciun fel de activitati de monitorizare/supraveghere a oamenilor politici sau a partidelor politice. Conform atributiilor conferite de lege, SRI este preocupat strict de elementele cu implicatii asupra intereselor strategice si de securitate ale statului roman. Fata de cele aparute in mass media, conducerea SRI a dispus deja realizarea unor verificari interne pentru a stabili in ce masura materialele prezentate public au legatura cu institutia noastra", se arata in comunicatul SRI, remis Agentiei NewsIn.

Presedintele Comisiei parlamentare de control al activitatii SRI, liberalul Radu Stroe (foto), si secretarul Comisiei, Ion Stan, au declarat, pentru NewsIn, ca luni sau cel mai tarziu marti Comisia se va intruni pentru a discuta acuzele GIP, potrivit carora SRI ar spiona PNL.

Stroe a precizat ca "nici nu vrea sa creada" ca sunt adevarate acuzatiile grave facute de organizatia lui Mugur Ciuvica si a adaugat ca asteapta o reactie din partea SRI.

GIP acuza SRI ca spioneaza PNL si pe senatorul liberal Norica Nicolai si publica in acest sens doua adrese de monitorizare, semnate, potrivit GIP, de generalul Vasile Stanciu, despre care afirma ca ar fi un apropiat al presedintelui Traian Basescu.

- SRI verifica autenticitatea documentelor lui Ciuvica