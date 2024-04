Suceava: Trei primari PNL au trecut de partea PD-L

Trei primari liberali s-au declarat oficial 'simpatizanti" ai PD-L, in sedinta Biroului Politic Judetean al democrat-liberalilor organizata la Campulung Moldovenesc.

Liderul judetean al democrat-liberalilor, Gheorghe Flutur, a declarat ca PD-L este deschis tuturor celor care doresc consolidarea fortelor de dreapta si centru dreapta.

La reuniunea BPJ va fi analizata activitatea primarilor democrat-liberali la un an de mandat si se va stabili o strategie de dezvoltare a municipiului Campulung Moldovenesc, care, in opinia lui Flutur, a fost uitat in ultimii 20 de ani.

Vor fi reorganizate si cele zece colegii din judet, cu responsabilizare clara si un calendar de actiuni pentru perioada urmatoare, in special pentru parlamentari.

