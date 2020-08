SURSE. Ce prevede protocolul dintre USR-PLUS si PNL si cine sunt candidatii comuni pentru Bucuresti. PMP, lasat pe margine

Conform surselor Ziare.com, in protocolul care se negociaza intre partidele mentionate sunt prevazute cateva principii pe care formatiunile politice care semneaza documentul trebuie sa le respecte:, care presupune publicare periodica a rezultatelor, atat pe categorii de probleme cat si in interactiunea acestora, cu diferitele departamente ale administratiei,siDe asemenea, conform documentului intrat in posesia Ziare.com, pe baza caruia se poarta negociarile intre formatiunile politice mentionate, USR-PLUS si PNL isi asuma ca vor implementa un sistem integrat de management al deseurilor, vor limita cheltuielile neesentiale si vor garanta acces liber la datele privind contractele incheiate de administratie.Alesii celor trei partide vor organiza comisii de integritate si de bune practici in care sa participe inclusiv reprezentanti ai societatii civile, vor elimina companiile municipale, vor prelucra toate solicitarilor din partea populatiei si vor declarara reducerea poluarii ca misiune critica a primariilor in urmatorul mandat Majoritatile constituite in urma alegerilor locale 2020 din Bucuresti vor sustine 7 viceprimari din partea PNL si 7 viceprimari din partea Aliantei USR-PLUS.De asemenea, partile semnatare se vor consulta inaintea initierii oricarei propuneri de consiliu local, se mai arata in protocolul mentionat.Surse Ziare.com au precizat ca in urma negocierilor dintre PNL si USR-PLUS s-a stabilit ca la Sectorul 3 il vor sustine pe Adrian Moraru, directorul Institutului pentru Politici Publice, fondat de Violeta Alexandru , actualul ministru al Muncii.Adrian Moraru i-a luat locul Anei Ciceala, propunerea USR-PLUS pentru Sectorul 3. El va intra in cursa impotriva lui Aurelian Badulescu ( PSD ), primarul in functie Robert Negoita (sustinut de Pro Romania) si Mihail Neamtu (PMP).De asemenea, in ciuda faptului ca Nicusor Dan i-a cerut lui Dan Barna sa ia in considerare includerea PMP in "Alianta Dreptei", PMP a fost exclus de la negocieri, precizeaza surse Ziare.com.