SURSE Cum si-au impartit PNL, USR si UDMR prefectii, in functie de judetele tarii. Surprizele de la Bucuresti, Cluj si Timis

In cadrul negocierilor au aparut si o serie de surprize. UDMR a reusit sa castige o functie de prefect la Cluj, judet controlat de PNL. Liberalii vor numi prefect la Brasov, unde alegerile locale a fost castigate de Allen Coliban (USR). USR va numi prefect la Timis si la Bucuresti.Astfel, s-ar putea ca Traian Berbeceanu sa isi piarda functia de prefect. In acelasi timp, partidul lui Dan Barna si Dacian Ciolos va mai numi prefect in Buzau, judetul controlat de Marcel Ciolacu 1. Alba2. Bistrita Nasaud3. Brasov4. Bihor5. Botosani6. Brasov7. Calarasi8. Caras9. Constanta10. Dambovita11. Dolj12. Giurgiu13. Hunedoara14. Iasi15. Ilfov16. Mehedinti17. Mures18. Neamt19. Prahova20. Sibiu21. Teleorman22. Valcea23. Vrancea1. Arad2. Cluj3. Covasna4. Salaj5. Satu Mare1. Arges2. Bacau3. Braila4. Bucuresti5. Buzau6. Galati7. Gorj8. Harghita9. Ialomita10. Maramures11. Suceava12. Timis13. Tulcea14. Vaslui