Candidatul PNL, Nicu Marcu, a fost votat de 340 de parlamentari in functia de sef al ASF. Va avea un salariu lunar de 15.000 de euro

Marcu isi va incepe mandatul pe locul devenit vacant prin demisia lui Leonardo Badea.Numirea noului presedinte - membru executiv al Consiliului ASF se va face pe durata ramasa a mandatului inceput la data de 14 noiembrie 2018, potrivit Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 37/2018 privind numirea membrilor ASF.Nicu Marcu a primit, marti, aviz favorabil din partea membrilor Comisiilor economice din Senat si Camera Deputatilor, in cadrul carora a fost audiat.In favoarea candidatului PNL s-au pronuntat 51 de parlamentari, sase au fost impotriva si unul s-a abtinut."Salut faptul ca ASF, in sfarsit, dupa o lunga perioada, are un presedinte. Acolo lucrurile sunt extrem de complicate. Singurul candidat a fost Nicu Marcu, a obtinut un vot covarsitor, toate partidele au decis sa il sustina. ASF avea nevoie de un sef. Sunt aproape opt luni de zile de cand ASF este fara presedinte. Lucrul acesta s-a resimtit puternic in piata. Sper ca din acest moment sa punem punct haosului de acolo, iar noul presedinte sa preia haturile si sa aseze lucrurile in ordine, pentru ca sunt foarte multe situatii in care ASF nu face ceea ce trebuia sa faca, nu este deloc un arbitru, sunt situatii in care ASF practic nu exista, sunt situatii in care ASF e chiar de partea celor pe care chiar ar trebui sa-i supravegheze si sa-i controleze", a precizat, presedintele Comisiei economice din Senat, social-democratul Daniel Zamfir.Senatorul PSD a mai precizat ca Marcu va fi chemat din nou la Comisia economica, dupa o luna, pentru a prezenta un plan de redresare a activitatii institutiei."Acum, ca avem un presedinte care s-a angajat sa faca ordine la ASF, ii vom lasa un termen de o luna, perioada de gratie ca sa intre in paine, sa cunoasca indeaproape problemele ASF si dupa o luna ii vom solicita prezenta la Comisia economica, sa vedem cu doreste domnia sa sa indrepte acolo, lucruri care sunt pe o panta gresita de o buna bucata de vreme", a mentionat Zamfir.Acesta a sustinut ca ASF sta de multa vreme "pe un butoi de pulbere", in sensul ca lucrurile au luat-o intr-o directie "complet gresita, referindu-se la piata asigurarilor de raspundere civila, la pensiile private si la piata de capital".Venitul lunar al sefului ASF ajunge la 15.000 de euro, potrivit Digi 24.