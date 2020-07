Traian Berbeceanu s-a inscris in PNL: "Pur si simplu mereu am avut vederi liberale"

"Am avut deosebita placere si onoare sa primesc astazi in echipa PNL Deva doi oameni deosebiti, doi prieteni: Traian Berbeceanu si Marius Blendea. Sunt convins ca cei mai multi dintre dumneavoastra ii cunoasteti deja, asa incat prezentarea va fi scurta. Comisarul-sef in rezerva Traian Berbeceanu are 52 de ani. El ocupa in prezent functia de Sef de Cabinet al Ministrului de Interne, Marcel Vela . Este un om in slujba legii, iar numele lui este legat de actiuni spectaculoase de combatere a criminalitatii organizate. In 2007 si 2013 a fost desemnat "Politistul anului" la categoria Combaterea Criminalitatii Organizate", a scris primarul Oancea in mesajul de pe Facebook.Traian Berbeceanu a declarat pentru Ziare.com ca nu isi doreste sa ocupe o functie de conducere la nivelul partidului si nici sa candideze pentru o functie publica."Pur si simplu mereu am avut vederi liberale. Mi s-a parut un moment potrivit sa intru in partid acum pentru ca de cand lucrez la Minister am avut sansa sa cunosc personalitati marcante din PNL, oameni pe care ii consider valorosi si bine intentionati.", a sustinut Traian Berbeceanu.