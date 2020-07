Troc politico-electoral in comuna-model din Alba. De ce nu propune PNL candidat pentru Primaria Ciugud

Gheorghe Damian a preferat sa ramana independent, in conditiile in care are circa 80% intentie de vot. In aceste conditii, liberalii se vad nevoiti sa accepte un troc politic si electoral.Il vor sustine pe Damian in campania electorala, in timp ce acesta va sustine listele PNL pentru Consiliul Judetean, Consiliul Local si pentru functia de presedinte al CJ Alba.Batalia se da mai ales pentru voturile listei de la Consiliul Judetean, de care PNL are mare nevoie pentru a-si pastra majoritatea consilierilor judeteni. Liberalii vor pierde cateva mii de voturi la Alba Iulia, in favoarea Alientei USR -PLUS, si se vad nevoiti sa recupereze din alte comune sau orase."Performanta administrativa a domnului primar Gheorghe Damian, proiectele propuse si colaborarea excelenta intre Primaria Ciugud si Consiliul Judetean Alba conduc la o decizie in interesul cetatenilor comunei: la alegerile locale din acest an, PNL Alba va respecta performanta administrativa din Ciugud, nu va avea un candidat propriu la functia de primar al comunei si va sustine candidatura actualului edil independent Gheorghe Damian", sustine Ion Dumitrel, presedintele CJ Alba, potrivit unui comunicat transmis miercuri de PNL.Comuna Ciugud se afla la 5 km de Alba Iulia si are aproximativ 3.000 de locuitori. In ultimii ani, populatia a crescut semnificativ dupa ce multi locuitori din oras s-au mutat aici. Comuna are si o zona de dezvoltare unde mai multe firme au investit sume importante si au creat aproape 1.000 de locuri de munca. De asemenea, administratia locala a realizat investitii publice de peste 20 de milioane de euro cu bani obtinuti din fonduri europene."Am respectat si vom respecta hotararea domnului primar, anuntata public dupa excluderea din PSD , de a ramane independent politic, astfel incat nu i-am lansat invitatia de a ni se alatura. In calitate de presedinte al Consiliului Judetean Alba, am colaborat cu domnul Damian in proiecte de dezvoltare a comunei si cand era membru PSD , dar si acum cand este independent. Pentru mine si pentru colegii mei importante sunt proiectele pe care le propune un primar si interesul pe care acesta il are pentru comunitatea sa. Pe de alta parte, dezvoltarea comunei Ciugud si prosperitatea cetatenilor acesteia au implicatii majore si in dezvoltarea municipiului Alba Iulia si in bunastarea albaiulienilor", a mai transmis PNL Alba.Gheorghe Damian a fost exclus din PSD in 2017, motivul oficial fiind ca nu s-a implicat in campania pentru alegerile palamentare. Acesta a declarat, ulterior, ca, in vara anului 2016, Liviu Dragnea i-a propus functia de presedinte al filialei PSD, dar a refuzat. Deputatul Ioan Dirzu a vout in Damian un pericol pentru fucntia de presedinte al PSD Alba si a hotarat sa il excluda din partid.