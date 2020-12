UDMR si USR PLUS si-au stabilit viitorii ministri din Guvern. La PNL inca se mai negociaza

UDMR, care are trei ministere, ii propune pe Cseke Attila si pe Tanczos Barna, elementul surpriza fiind nominalizarea presedintelui Federatiei Romane de Ciclism Eduard Novac la Ministerul Tineretului si Sportului.USR PLUS ar fi ramas la aceleasi nume vehiculate inca de la inceputul negocierilor, noutatea fiind ca Vlad Voiculescu a recunoscut oficial ca a acceptat portofoliul Sanatatii, pe care l-a mai detinut si in Cabinetul Ciolos. La PNL, unii ministri ramasi fara portofolii in urma redistribuirii functiilor in coalitie si-ar dori sa ramana in Guvern, iar pe de alta parte si filialele vor sa-si impuna oamenii in noul Executiv.Dintre cele 18 ministere din cadrul Guvernului Citu, noua urmeaza sa revina PNL, sase USR PLUS si trei UDMR.Noul Cabinet va avea doi vicepremieri, Dan Barna si Kelemen Hunor . Portofoliile pe care le va gestiona PNL sunt: Ministerul Apararii, Ministerul de Externe, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul de Interne, Ministerul Educatiei, Ministerul Energiei, rezultat din impartirea Ministerului Economiei in doua structuri distincte, in care Ministerul Energiei va fi condus de un reprezentant PNL, Ministerul Agriculturii, Ministerul Culturii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.La Aparare si Externe ar urma sa ramana actualii ministri, Nicolae Ciuca si Bogdan Aurescu . La Finante, potentiale nominalizari sunt Lucian Ovidiu Heius / Bogdan Hutuca / Robert Sighiartau. Numele lui Marcel Bolos, in prezent titular la Fonduri Europene, minister care va trece la USR PLUS, este vehiculat si pentru Finante, dar si pentru Ministerul Agriculturii.La Interne - ar putea ramane Marcel Vela , dar au fost vehiculate si numele lui Rares Bogdan si Laurentiu Leoreanu. Exista si informatii potrivit carora postul i-a fost propus si actualului ministru al Transporturilor Lucian Bode , care va ramane fara portofoliu, dupa ce ministerul a revenit USR PLUS in urma negocierilor. Surse din PNL afirma insa ca Bode ar fi refuzat initial postul, insa numele sau revine ca posibil detinator al portofoliului Afacerilor Interne, in aceeasi situatie aflandu-se si Rares Bogdan care si-a anuntat intentia de a-si pastra mandatul de europarlamentar In ceea ce priveste ministerele USR PLUS, Vlad Voiculescu va fi la Sanatate, Cristian Ghinea - Fonduri europene, Claudiu Nasui - Economie (de antreprenoriat si IMM), Stelian Ion - Justitie, Catalin Drula - Transporturi, Ciprian Teleman - Cercetare. Cele trei ministere care revin UDMR vor avea urmatorii titulari -. Cseke Attila - Ministerul Dezvoltarii, Tanczos Barna - Ministerul Mediului, Eduard Novac - Ministerul Tineretului si Sportului.Liderii PNL-USR PLUS-UDMR au semnat luni seara Acordul de guvernare 2020 -2024, care stabileste principiile generale ale colaborarii celor trei formatiuni. Marti, ar urma sa fie prezentat programul de guvernare care are 300 de pagini si care, potrivit lui Ludovic Orban , este 100% gata, dar mai sunt de facut "reglaje fine". Presedintele Klaus Iohannis a convocat pentru marti partidele parlamentare la consultari in vederea desemnarii unui premier . Consultarile vor incepe la ora 15.00, cu delegatia PSD Seful statului a avut prima runda de consultari cu partidele si formatiunile parlamentare in 14 decembrie, dar la finalul zilei a anuntat ca nu erau intrunite conditiile pentru desemnarea unui premier.