Un deputat liberal declara ca nu are incredere in ministrul USR-PLUS al Sanatatii, Vlad Voiculescu: "Am incredere in Guvernul PNL"

Cine este deputatul PNL

Declaratiile au fost facute duminica seara, la Antena 3 Sunt convins ca aceasta campanie va fi dusa la bun sfarsit!Aveti incredere in Vlad Voiculescu?In Vlad Voiculescu? Nu! Am incredere in Guvernul Partidului National Liberal si am incredere in profesionistii din Sanatate si in specialistii in aceasta campanie de vaccinare. Apreciez foarte mult munca pe care Partidul National Liberal, prin Nelu Tataru si echipa dumnealui a dus-o in sectorul sanatatii publice si, de asemenea, apreciez specialistii din acest domeniu.Andrei Daniel Gheorghe este la al treilea mandat de deputat de Ilfov. "Tatal meu, Silviu Constantin Gheorghe, este primar in Otopeni din 1996, strabunicul meu, Adam Ilie, a fost de doua ori primar liberal inainte de instaurarea comunismului. Pentru mine inseamna foarte mult aceasta traditie", declara Daniel Gheorghe.In Parlament, Daniel Gheorghe a incercat sa ingradeasca dreptul cetatenilor straini de a cumpara terenuri agricole, considera ca statul trebuie sa decida modul de folosire a proprietatii (ex. terenurile agricole). A facut, in spatiul public, declaratii pro-ortodoxe si anti-casatoriei partenerilor de acelasi sex. Este des citat pe site-uri de propaganda rusa, Sputnik, Activenews, fiind prieten cu Bogdan Alexandru Duca, editorialist al site-ului finantat de statul rus, Sputnik, ce se remarca prin declaratii pro-ruse, anti-NATO, anti-SUA, anti-Occident.Citeste si: