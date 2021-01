Vicepresedintele Comisiei pentru Invatamant, Alexandru Muraru: Procentul scazut de cadre didactice dispuse sa se vaccineze afecteaza negativ imaginea acestora in societate

Deputatul Alexandru Muraru a lansat marti un apel catre inspectoratele scolare si conducerea universitatilor pentru demararea unor campanii interne si pe retelele de socializare in vederea popularizarii beneficiilor vaccinarii.El a afirmat ca apelul sau vine dupa ce a constatat ca la nivel national doar 40 la suta dintre profesorii din mediul preuniversitar si 60 la suta dintre profesorii universitari si-au anuntat intentia de a se vaccina."Procentul scazut de cadre didactice care sunt dispuse sa se vaccineze afecteaza negativ imaginea acestora in societate, precum si a sistemului de educatie ca intreg. In acest moment, din motive de multe ori neintemeiate, statutul profesorilor nu este apreciat asa cum ar trebui. Lupta in acest moment se duce in mintile oamenilor, dupa ce cercetatorii au reusit sa confectioneze in laboratoare arma pentru a putea invinge virusul", a declarat vicepresedintele Comisiei pentru invatamant, deputatul PNL Alexandru Muraru.Totodata, Alexandru Muraru a precizat ca rolul profesorilor este "cu atat mai important, cu cat dascalii reprezinta modele pentru elevi si parinti", el considerand ca vaccinul reprezinta singura cale pentru revenirea elevilor in clase.CITESTE SI: Cati romani s-au inscris la vaccinare incepand cu 15 ianuarie. "51% sunt in varsta de peste 65 de ani"