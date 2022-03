Viceprimarul PNL de Iasi a demisionat

Viceprimarul PNL de Iasi, Camelia Gavrila, a demisionat, luni, din functie, acuzand ca, in ultimele luni, au existat tensiuni si grave probleme de comunicare cu primarul PSD Gheorghe Nichita.

"Refuz sa fiu viceprimar numai cu numele. Am ajuns sa am un rol decorativ care sa mimeze pluralismul politic in administratia municipiului Iasi. Mie imi este clar ca Gheorghe Nichita a instaurat dictatura PSD", a declarat Camelia Gavrila, citata de NewsIn.

Ea a precizat ca problemele grave de comunicare intre consilierii locali PNL si conducerea social-democrata a Primariei nu i-au permis sa sustina si sa realizeze diverse proiecte propuse de liberali.

Camelia Gavrila a mai spus ca se va intoarce in functia de Inspector Scolar General, post din care s-a suspendat in momentul preluarii mandatului de viceprimar.

Gavrila este candidat PNL pentru Camera Deputatilor, pentru un colegiu din municipiul Iasi. "In timpul campaniei electorale, imi voi lua concediu", a precizat viceprimarul demisionar.

